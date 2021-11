CSGT dùng “độc chiêu” bắt cướp

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 10:30 AM (GMT+7)

Đại úy Đặng Minh Diễn, Phong CSGT Công an tỉnh Bình Định kể, lực lượng CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Tây Sơn vừa phối hợp bắt giữ nhóm cướp giật liên tỉnh.

Quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Đối tượng bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ

Theo Đại úy Diễn, sáng 6/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo về việc có các đối tượng cướp giật vừa gây án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và TX Hoài Nhơn, đang trên đường tẩu thoát.

Khoảng 10h50 cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu khả nghi, giống hình ảnh được cung cấp, đi trên 2 xe mô tô BKS 67D1-855.41 và 70K1-650.99 lưu thông tuyến QL19 đoạn qua huyện Tây Sơn. Lập tức, tổ công tác đã bám theo và đề nghị Công an huyện Tây Sơn phối hợp.

Đến địa phận xã Bình Tường (huyện Tây Sơn), tổ công tác xác định các đối tượng trên đúng với nhận dạng nên thông tin để Công an huyện Tây Sơn đón lõng.

Trong lúc truy bắt, các đối tượng chống đối quyết liệt. Tuy nhiên sau đó, có 2 đối tượng đã bị khống chế, bắt giữ.

Hai đối tượng khai tên là Nguyễn Thanh Sang (SN 1993) và Nguyễn Văn Thành (SN 1989) cùng trú tại tỉnh Bình Phước. Hai đối tượng còn lại là Ngô Vinh (SN 1994, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Dương (SN 1992, trú ở Tân Châu, Tây Ninh) trong lúc lộn xộn đã trốn thoát.

Đến chiều 6/11, Tổ CSGT gồm Đại úy Diễn và hai chiến sỹ khác phát hiện và trực tiếp bắt giữ đối tượng Ngô Vinh đang lẩn trốn trong khu vực nhà dân tại thôn Hòa Trung, xã Bình Tường. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Dương vẫn bặt tăm.

“Lúc này đã vào đêm, địa hình nông thôn cây cối nhiều lại tối trời, việc xác định vị trí ẩn nấp của đối tượng manh động này gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần không bỏ lọt tội phạm, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Công an huyện Tây Sơn truy lùng để truy bắt trong thời gian sớm nhất”, Đại úy Diễn chia sẻ.

Theo Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, sau khi bắt được đối tượng thứ ba là Ngô Vinh, lực lượng chức năng đã sử dụng điện thoại của đối tượng này, giả vờ nhắn tin cho đối tượng Dương rằng mình chưa bị bắt, nhắn đối tượng này khai ra vị trí mình đang ẩn nấp để đến cùng nhau bàn cách bỏ trốn.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tóm gọn Dương khi đối tượng đang ẩn nấp tại thôn Phú Lạc (xã Bình Thành).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đi xe máy từ Quảng Nam vào Bình Định, bàn nhau dọc đường thấy người dân sơ hở là tổ chức cướp tài sản.

Sau khi thực hiện trót lọt 1 vụ tại TX Đức Phổ (Quảng Ngãi), nhóm di chuyển vào Bình Định, tiếp tục ra tay tại phường Tam Quan Nam (TX Hoài Nhơn). Sau đó, chúng tiếp tục cướp tài sản của một đôi vợ chồng nhưng bất thành.

