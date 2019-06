Dùng dao chém chết con trai, nghi phạm 80 tuổi khai gì?

Thứ Năm, ngày 13/06/2019 11:00 AM (GMT+7)

Sau khi đi làm vía cho một người trong bản, gia đình có mời bố con ở lại uống rượu và ăn cơm. Tuy nhiên, khi cả 2 trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc ông Lô Văn Viên dùng dao chém con tử vong.

Ngày 12/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã bàn giao nghi phạm Lô Văn Viên (80 tuổi), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng được xác định đã giết con trai là Lô Văn V. (47 tuổi). Bước đầu tại cơ quan điều tra, Lô Văn Viên khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, vào chiều tối 9/6, ông Viên làm thầy cùng nên có đến nhà một người trong bản để làm lễ vía cho gia chủ. Sau khi hoàn thành thì ông Viên được gia đình mời ở lại ăn cơm và uống rượu.

Khi trở về nhà, anh Lô Văn V. thấy cha say nên đã lên tiếng trách móc. Lời qua tiếng lại, nghĩ rằng con trai hỗn hào, trong lúc bức xúc, cộng với có hơi men trong người, ông Viên dùng con dao mẹo vẫn thường mang đi phát rẫy chém 2 nhát vào đầu và tay của con trai.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa anh V. tới bệnh viện huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào sáng 10/6.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

“Ông Viên làm thầy cúng, thường uống rượu say. Cha con bất đồng quan điểm nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra cãi vã, xô xát. Những lần trước, vợ ông Viên ở nhà nên can ngăn kịp thời, đang tiếc hôm xảy ra sự việc người vợ đi vắng”, ông Hà Văn Thái, Trưởng Công an xã Hữu Kiệm thông tin.

Sau khi gây án, người cha 80 tuổi này đã rời khỏi nhà. Phải đến 19h ngày 10/6, tổ truy cơ quan công an mới phát hiện và bắt giữ ông Viên tại bản Lạ, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Hiện, vụ việc đang được Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.