Thầy cúng 80 tuổi chém chết con trai bị bắt khi trốn cách nhà 50km

Thứ Ba, ngày 11/06/2019 21:05 PM (GMT+7)

Sau khi dùng dao chém chết con trai, cụ ông Lô Văn Viên (80 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã rời bỏ khỏi hiện trường và bị công bắt giữ khi đang lẩn trốn cách nhà khoảng 50 km.

Căn nhà xảy ra sự việc cụ ông Viên chém chết con trai - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 11-6, ông Nguyễn Hữu Lượng, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết hiện công an xã đang phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cha chém chết con xảy ra trên địa bàn vào ngày 9-6 vừa qua.

Theo ông Lượng, do mâu thuẫn, sau khi chém chết con trai mình, cụ ông Lô Văn Viên (80 tuổi; là thầy cúng trú bản Bà, xã Hữu Kiệm) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành truy bắt, đến chiều tối ngày 10-6, khi đang lẩn trốn tại huyện Tương Dương (cách nhà khoảng 50 km), ông Viên đã bị công an bắt giữ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ ngày 9-6, ông Viên đi uống rượu về thì xảy ra xích mích với con trai là ông Lô Văn Vông (48 tuổi). Trong lúc cãi vã, bất ngờ ông Viên cầm con dao mẹo chém 3 nhát vào người con trai, trong đó 1 vết trúng đầu, 2 vết vào 2 tay. Phát hiện sự việc, người thân đã can ngăn và đưa ông Vông đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến sáng ngày 10-6, nạn nhân Vông đã tử vong.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.