Dùng cây xăm gạo tấn công 3 cán bộ công an

Trưa 12/8, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho hay sức khỏe của 3 cán bộ công an bị đối tượng gây rối đâm bị thương đã ổn định.

“Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và địa phương đã đến thăm hỏi các chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Sau khi mổ nội soi, sức khỏe của chiến sĩ bị thương nặng nhất đã ổn định và tỉnh táo” – vị này thông tin thêm.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thịnh tại cơ quan công an

Theo đó, vào chiều 11/8, Nguyễn Ngọc Thịnh (38 tuổi, ngụ TP HCM) gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu nên bị công an mời về trụ sở làm việc.

Khi gần về đến trụ sở Công an phường 1, Thịnh bất ngờ chống đối và bỏ chạy. Tại đây, đối tượng đã dùng hung khí bằng kim loại (cây xăm gạo) đâm vào nhiều nơi trên cơ thể đại úy Huỳnh Tấn Khanh (công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu) gây thương tích nặng và 2 cán bộ công an phường 1.

Công an TP Bạc Liêu đang tạm giữ hình sự đối với Thịnh để điều tra hành vi gây rối và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

