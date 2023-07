Công an triệu tập người đàn ông cầm dao đâm hụt hàng xóm gây kinh hãi

Liên quan đến clip người đàn ông bị hàng xóm cầm dao tấn công, ngày 25/7, bà Hà Thị Minh Thanh – Trưởng Ban Quản trị chung cư The Light, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã có giấy triệu tập đối với ông N.X.H. (người dùng dao tấn công hàng xóm) lên trụ sở công an để làm việc.

Theo bà Thanh, sau khi giấy triệu tập được gửi đến địa bàn, cảnh sát đã xuống đưa ông H. về trụ sở công an quận. Ông H. được mời đến cơ quan công an làm việc liên quan đến đơn tố cáo của anh H.Q.L. (người bị hàng xóm cầm dao tấn công).

Hình ảnh anh L. bị hàng xóm dùng dao xông vào nhà tấn công

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và clip ghi lại hình ảnh người đàn ông ở trong căn hộ chung cư cùng 3 cháu bé đang ăn sáng, bất ngờ một người đàn ông cởi trần đi tới cửa. Khi thấy chủ nhà đứng ở cửa, người này cầm con dao tấn công. May mắn, nạn nhân tránh được và dùng chiếc ghế gỗ để chống cự rồi đóng cửa lại.

Thông tin trên thu hút nhiều người xem và bình luận, trong đó phần lớn các ý kiến bày tỏ sự kinh hãi trước hành động bất ngờ xông vào nhà hàng xóm đâm chủ nhà của người đàn ông kia.

Sự việc xảy ra tại tòa nhà The Light trên đường Tố Hữu, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ngày 24/7, Công an phường Trung Văn đã tiếp nhận vụ việc và lập hồ sơ ban đầu báo cáo công an quận, đồng thời làm việc với người đàn ông có hành vi trên để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Kể lại sự việc, anh L. cho biết, anh là người bị ông H. đâm hụt trong clip trên mạng chia sẻ.

Theo anh L., vào sáng 21/7, anh cùng các con ở nhà. Khi 3 đứa trẻ đang ngồi ăn sáng thì bất ngờ người hàng xóm tên N.Đ.H. (khoảng 60 tuổi, sống cạnh nhà) cởi trần, tay cầm dao xông thẳng vào nhà anh tấn công. Lúc đó anh L. đứng ở cửa nhưng tránh kịp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh L. đã trình báo Công an phường Trung Văn. Người hàng xóm sau đó đã được mời lên trụ sở làm việc.

“Buổi tối hôm xảy ra sự việc, vợ tôi đi làm về gặp ông H. đi cùng thang máy và cũng bị ông ấy đe dọa”, anh L. kể và cho biết, gia đình anh không có mâu thuẫn hay xích mích gì với người đàn ông này.

Anh L. cho hay, trước đây gia đình anh cũng từng bị ông H. chửi bới đe dọa và sự việc cũng đã được báo cáo lên chính quyền địa phương. Hiện vợ chồng anh phải đưa các con nhỏ về quê đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Đại diện Ban quản lý tòa nhà chung cư The Light cho biết, sau khi nắm được trình báo của anh L., đơn vị đã hỗ trợ và báo cáo lên công an, chính quyền địa phương.

Theo vị này, căn hộ ông H. đang ở do người em gái đứng tên. Trước đó, hàng xóm cũng từng phản ánh bị ông H. chửi bới, đe dọa, tổ dân phố đã trực tiếp lên làm việc. Tại buổi làm việc, ông H. có biểu hiện bất thường.

