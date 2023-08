Thượng úy Công an bị chấn thương nặng khi tiếp cận đối tượng nghi “ngáo đá” trên mái nhà

Sáng 3/8, tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thăm, động viên Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - cán bộ Tổ cứu nạn, cứu hộ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh bị thương khi tham gia xử lý một đối tượng biểu hiện nghi “ngáo đá”.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang và các phòng nghiệp vụ thăm hỏi, tặng quà Thượng úy Hùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Trước đó, khoảng 6 giờ 10 ngày 31/7, Trần Hoàng Thái (SN 1995, ngụ ấp Tây 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) có biểu hiện “ngáo đá” tay cầm dao tự trèo lên mái nhà của một hộ dân ở ấp Tân Phong (xã Tân Lý Tây) la lối, gây rối và cầm đá ném xuống người đi đường.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh điều 3 xe chở phương tiện cứu nạn, cứu hộ cùng 16 CBCS đến hiện trường để phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng tiếp cận xử lý, khống chế đối tượng.

Tiếp cận, khống chế đối tượng trên mái nhà

Dù được kêu gọi động viên, thuyết phục bỏ hung khí bước xuống, nhưng Thái không chấp hành mà liên tục di chuyển trên mái nhà, tay cầm dao quơ loạn xạ, sau đó chém trúng vào tay 1 cán bộ Công an xã Tân Lý Tây.

Được phân công thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Hùng trèo qua một số nhà liền kề để đến vị trí đối tượng. Khi đi qua ngôi nhà có mái tole cũ, bất ngờ mái tole thủng một lỗ to, Thượng úy Hùng ngã từ mái nhà có độ cao khoảng 4 mét xuống đất, chấn thương nặng phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Đưa đối tượng nghi "ngáo đá" xuống đất an toàn

Sau khi tiếp cận được Thái, lực lượng Công an đã khống chế bắt giữ và đưa xuống đất an toàn, sau đó cùng gia đình đưa vào Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang để kiểm tra, theo dõi.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]