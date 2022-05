Đưa mã tấu cho bạn chém người, 2 thanh niên bị bắt giam

Cung cấp hung khí là đao, mã tấu cho đồng bọn chém người gây thương tích nặng, 2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 30-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Thanh (SN 1997) và Đỗ Việt Trung (SN 2004 - cùng ngụ xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vì liên quan đến vụ ẩu đả gây thương tích trước đó.

Đỗ Việt Trung bị công an bắt tạm giam

Đối tượng Phan Văn Thanh tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, khuya 3-10-2021, tại đường Trần Nguyên Hãn (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) xảy ra vụ ẩu đả, chém nhau khiến 3 thanh niên bị thương tích nặng. Công an TP Tam Kỳ vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can gồm: Lê Trần Nguyên Phát, Nguyễn Quang Minh, Võ Trung Nguyên, Võ Thanh Quang và Phan Bùi Hoàng Thi (đều trú huyện Thăng Bình).

Vụ án sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý. Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Thanh, Trung đã cung cấp hung khí là đao, mã tấu cho Phát cùng đồng bọn thực hiện vụ ẩu đả. Khám xét nơi ở của Thanh và Trung, công an thu giữ 1 cây kiếm, 1 cây nhị khúc...

