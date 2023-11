Dụ dỗ thiếu nữ dưới 16 tuổi quan hệ tình cảm vì mục đích khiêu dâm

Ngày 10-11, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với P.Đ.H. (SN 1994, thường trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về hành vi "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

P.Đ.H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm có hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng xảy ra tại TP Hà Giang.

Tiến hành điều tra, cơ quan điều tra xác định từ tháng 7-2023, thông qua mạng xã hội, P.Đ.H. đã nhắn tin làm quen, rồi dụ dỗ nữ nạn nhân chưa đủ 16 tuổi trên địa bàn TP Hà Giang để quan hệ tình cảm. Tại cơ quan công an, đối tượng P.Đ.H. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

