Đột nhập 7 trường học để “chôm” heo đất

Ngày 2/3, Công an TP Huế cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Đình Phước Huy (SN 2008, trú số 10 Hồ Quý Ly, phường Phú Hậu, TP Huế) cùng đồng bọn sau khi đột nhập nhiều trường học để trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đình Phước Huy, đối tượng chủ mưu của vụ án

Nhận được tin báo của một số trường học đóng trên địa bàn TP Huế về việc bị kẻ gian đột nhập, quá trình điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế đã xác định, Nguyễn Đình Phước Huy cùng nhóm bạn đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ để đột nhập vào các trường học.

Huy khai nhận, cùng đồng bọn đột nhập vào 7 trường học trên địa bàn TP Huế

Từ đầu tháng 2/2023 đến nay, nhóm của Huy đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản tại 7 trường học để lấy trộm tiền tiết kiệm trong heo đất, thực phẩm dự trữ tại các trường học trên địa bàn TP Huế. Được biết, tại một số trường học trên địa bàn TP Huế có phong trào nuôi heo đất, 1 lớp học có từ 1 – 2 con heo đất và số tiền này thường để sử dụng vào các việc nghĩa tình.

Hiện, cơ quan Công an đang làm rõ số tiền cũng như tài sản mà các đối tượng lấy trộm. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên các đối tượng nảy sinh ý định đột nhập vào các trường học để trộm cắp tài sản. Số tiền trộm cắp được các đối tượng đã chia nhau tiêu xài cá nhân.

