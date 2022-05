Đột kích nhà riêng, phát hiện bí mật của cô gái 19 tuổi cùng người đàn ông 7X

Qua kiểm tra đột xuất một căn nhà riêng, lực lượng công an đã phát hiện hành vi phạm pháp của cô gái trẻ cùng một người đàn ông trung tuổi.

Hiền và Tú cùng tang vật bị thu giữ.

Ngày 21/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Ngọc Tú (SN 1971, trú tại phố Phúc Long, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) về hành vi Tàng trữ và Sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo Công an TP Ninh Bình, khoảng 10h ngày 19/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Ninh Bình phối hợp cùng Công an phường Tân Thành, đã kiểm tra số nhà 38, đường Đinh Tất Miễn, phố Khánh Trung, phường Tân Thành. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong nhà có Bùi Ngọc Tú và Lò Thị Hiền (SN 2003, trú tại xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Tại đây, lực lượng công an phát hiện 200 viên hồng phiến, 26 viên ma tuý kẹo, 2 túi ma tuý đá và 4 túi ma tuý ke. Thu giữ trong túi xách của Lò Thị Hiền 1 túi ma tuý ke, tổng trọng lượng ma túy thu giữ là 29,97 gram và nhiều đồ dùng, vật dụng có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu xác minh, cơ quan công an xác định tất cả số ma tuý trên là của Bùi Ngọc Tú, mua tại thành phố Nam Định và TP Phủ Lý để cất giấu nhằm mục đích tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại phòng ngủ số nhà 38 và bán kiếm lời.

