2 cảnh sát bị thương khi vây bắt tội phạm ma túy

Thứ Hai, ngày 18/04/2022 21:16 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong quá trình vây bắt ổ nhóm vận chuyển 1 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam, 2 cảnh sát thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị những đối tượng này chống trả dẫn tới bị thương.

Ngày 18-4, đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh và cán bộ Công an huyện Mường Lát bị thương khi tham gia truy bắt tội phạm ma túy.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thăm, động viên 2 cảnh sát bị thương trong lúc vây bắt tội phạm ma túy

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 13-4, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Mường Lát và Quan Hóa bắt quả tang Vi Văn Thông (SN 2000); Lương Ngọc Thành (SN 2000) và Ngân Thị Nhao (SN 1967; tất cả ngụ huyện Mường Lát); Đỗ Minh Tú (SN 1972; ngụ huyện Triệu Sơn) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trong quá trình vây bắt, 2 cảnh sát thực hiện nhiệm vụ đã bị ổ nhóm chống trả quyết liệt dẫn tới bị thương. Tuy nhiên, với tinh thần mưu trí, dũng cảm và kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được các đối tượng trên.

Ổ nhóm ma túy và tang vật

Thăm hỏi động viên, tặng quà cho 2 cảnh sát, đại tá Dương Văn Tiến đã biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của tổ công tác nói chung và 2 cán bộ, chiến sĩ bị thương nói riêng; đồng thời mong 2 cảnh sát yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để sớm trở lại công tác.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/2-canh-sat-bi-thuong-khi-vay-bat-toi-pham-ma-tuy-20220418194805815....Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/2-canh-sat-bi-thuong-khi-vay-bat-toi-pham-ma-tuy-20220418194805815.htm