Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ Hai, ngày 16/05/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã phát hiện có nhóm đối tượng đang sử dụng ma tuý.

Ngày 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng Công an huyện Hoa Lư đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke. Có 11/14 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Nhóm đối tượng sử dụng ma tuý trong quán karaoke bị Công an huyện Hoa Lư phát hiện bắt quả tang

Trước đó, vào hồi 1h ngày 12/5/2022, lực lượng Công an huyện Hoa Lư tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Hương Hà ở thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hòa do Nguyễn Thị Hương (SN 1989, trú tại thôn Trường An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là chủ cơ sở. Tại phòng hát VIP1 có 14 thanh niên nam nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Công an huyện Hoa Lư đã thu giữ 0,43 gam ma túy ketamine cùng nhiều đồ vật để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 11/14 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

