Họp báo vụ phóng hỏa khiến 3 người thiệt mạng ở Bình Tân

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020 16:32 PM (GMT+7)

Chiều 13-6, Trung tâm Báo chí TP HCM phối hợp với Công an TP tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ án người đàn ông phóng hỏa làm 3 người thiệt mạng ở quận Bình Tân

Tại họp báo, cơ quan có thẩm quyền công bố thông tin về kết quả điều tra vụ án phóng hỏa nghiêm trọng cũng như giải đáp những thắc mắc liên quan đến vụ án do phóng viên nêu ra.

Thông tin liên quan đến vụ án, ngay trước khi buổi họp báo diễn ra, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp người đàn ông tên Chín (50 tuổi, tên gọi khác là Cụt) do có hành vi phóng hỏa làm chết 3 người.

Hiện trường vụ án phóng hỏa (ảnh: Phạm Dũng)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Chín và chị D. có quan hệ tình cảm. Thường ngày, ông ta giúp chị D. chở trái cây ra chợ Cây Da Sà (quận Bình Tân) buôn bán.

Chị D. cùng con gái sống ở phòng trọ trên đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Sau mỗi buổi chợ tan, ông Chín lại giúp chị D. chở trái cây về lại phòng trọ. Tuy nhiên, hai người thường cãi nhau. Người dân chỉ biết ông Chín quen với chị D. nhưng không ai biết mặt vì lúc nào ông ta cũng đeo khẩu trang.

Rạng sáng 12-6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại phòng trọ nên hô hoán, gọi cứu hỏa. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất lực vì ngọn lửa ngày càng lớn kèm theo tiếng nổ. Do cửa phòng trọ khóa trong nên phải mất một lúc, người dân và lực lượng cứu hỏa mới phá được khóa đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do bị ngạt khói và phỏng hô hấp nên cả 3 người trong phòng trọ đều tử vong. Các nạn nhân gồm: chị Đào Thị D. (SN 1985) và hai người cháu của chị là Đào Văn Th. (SN 2005), Đào Văn T. (SN 2007) - cùng quê An Giang.

Camera an ninh trong khu vực ghi nhận ông Chín phóng hỏa phòng trọ rồi chạy khỏi hiện trường.

