Hành trình lần vết kẻ "ngáo đá" sát hại nữ sinh lớp 9 trong đêm

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 10:01 AM (GMT+7)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an, chân dung đối tượng dần lộ diện với đặc điểm: Nam thanh niên mặc áo phông ngắn tay, cổ tròn, quần bò dài, đi dép lê, chân bước tập tễnh...

Như đã thông tin, sau 4 ngày gây ra vụ sát hại nữ sinh P.T.M.M (SN 2005), trú tại thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng), đối tượng Phạm Sỹ Thắng (SN 1994, cùng xã) đã bị bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo cơ quan công an, khoảng 22h tối 25/3, sau khi đi hỏi thăm đám ma ở xã bên về, ông P.N.S (SN 1963) bất ngờ phát hiện con gái nằm trên nền nhà tại phòng khách, trên người được quấn màn tuyn, có máu và nền nhà vương vãi nhiều mảnh thủy tinh bị vỡ. Khi lại gần con gái, ông S. thấy cháu M. giọng yếu ớt.

Ông S. phát hiện con gái được quấn trong chiếc màn tuyn và trên cơ thể có nhiều vết thương. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngay lâp tức, ông S. gọi điện cho người thân và hô hoán hàng xóm đưa con gái đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An cấp cứu. Trên đường đưa đi cấp cứu, cháu M. không nói được ai là người đã gây thương tích và do vết thương nặng nên sau khi đến bệnh viện đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hải Phòng cử lực lượng có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy và các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp phá án. Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, khắp vùng cơ thể nạn nhân có tới hàng chục vết thương, trong đó xương hộp sọ vỡ lún tại nhiều vị trí và có 1 nhát đâm chí mạng ở vùng ngực.

Nhiều người dân theo dõi thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: H.H

Trong quá trình điều tra, mối quan hệ giữa nạn nhân và bạn học tên T. cũng được làm rõ. Do nữ sinh và T. có quan hệ thân thiết, tuy niên gia đình đã nhiều lần ngăn cấm vì tuổi của 2 người còn nhỏ. Khi được cơ quan công an mời làm việc, T. thừa nhận tình cảm thân thiết với nữ sinh. Chiều tối trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân và T. đi xe máy lên khu vực thị trấn Núi Đối chơi, sau đó cả 2 về nhà M. Đến 21h cùng ngày, M. sử dụng xe máy của gia đình đưa T. về nhà, còn sau đó sự việc diễn ra như thế nào thì T. không biết.

Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, ban giám đốc Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo Phòng PC02 xác lập chuyên án mang bí số 302.G cùng Công an huyện Kiến Thụy phối hợp với Cục C02 và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định và truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung đối tượng dần lộ diện với đặc điểm: Nam thanh niên mặc áo phông ngắn tay, cổ tròn, quần bò dài, đi dép lê, chân bước tập tễnh và nam thanh niên đã chạy bộ theo đường mương hướng về trung tâm huyện sau khi thấy bố nạn nhân về nhà.

Đối tượng Phạm Sỹ Thắng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Từ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Ban Chuyên án rà soát, sàng lọc, xác định Nguyễn Sỹ Thắng là đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh M. Thắng là đối tượng này có dấu hiệu cờ bạc, nợ nần và có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Trước đó, nhà Thắng có thuê lại đầm của ông Đỗ Công Sinh (SN 1962) để nuôi trồng thủy sản, đầm này ở phía trước gia đình nạn nhân.

Kết quả tìm kiếm, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ chiếc điện thoại di động của nữ sinh M. Tuy nhiên, gia đình cho biết, Thắng hiện đi làm tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngay lập tức, một tổ công tác nhận đi Quảng Ninh và bắt được Thắng khi đối tượng đang ở thị xã Quảng Yên.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, chiều tối 25/3, do cãi nhau với vợ nên đã đi xe máy đến khu vực cầu Nguyệt mua ma túy đá về chòi ở đầm cá của gia đình sử dụng. Đến khoảng 21h cùng ngày, đối tượng thấy cháu M. đi xe máy một mình về nhà.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: H.H

Sau đó, Thắng đi qua cầu bê tông vào đường cạnh nhà nạn nhân, trèo qua tường có dây thép gai ở sau nhà vệ sinh vào trong vườn. Từ đây, đối tượng đi men qua gốc me vào nhà qua cửa phụ. Khi vào đến nhà, Thắng lấy 1 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 30cm ở trên kệ rồi đi vào chỗ giường ngủ, lúc này nạn nhân đang nằm trên giường sử dụng điện thoại.

Ngay lập tức, đối tượng đi về phía giường nơi nữ sinh M. đang nằm, một tay khống chế nạn nhân, tay còn lại cầm kéo đâm liên tục nhiều nhát vào nhiều vị trí trên người cháu M. Khi đang sát hại nạn nhân, Thắng nghe thấy tiếng ô tô ông S. về nên vội vàng cầm kéo, lấy điện thoại của cháu M. rồi chạy ra ngoài theo lối đã vào.

Trong lúc bỏ chạy, đối tượng vứt điện thoại ở vườn chuối, ném kéo xuống ao, sau đó lội theo mương ao về đầm của gia đình ngủ đến sáng hôm sau tỉnh dậy bỏ trốn…

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. đang tạm giữ Nguyễn Sỹ Thắng để điều tra về tội giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

