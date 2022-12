Đối tượng trộm xe cứu thương ở Lâm Đồng bỏ chạy về Đắk Lắk

Công an thu hồi chiếc xe cứu thương bị trộm cắp

Ngày 10/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố bị can N.V.T (42 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 4/12, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận Thịnh (Công ty Vận Thịnh, có văn phòng tại Bệnh viện II Lâm Đồng, TP Bảo Lộc) cấp báo với công an về việc bị mất chiếc xe cứu thương (hiệu Toyota Hiace, biển số 49B-010.06) đang đậu trong bệnh viện.

Công an TP Bảo Lộc vào cuộc điều tra, bước đầu xác định đối tượng gây ra vụ trộm là N.V.T. Đối tượng đã lái chiếc xe này đến địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng kết nối với Công an phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) để được hỗ trợ xác minh, truy bắt N.V.T.

Ngay trong đêm đó, lực lượng công an đã triệu tập T. đến trụ sở phường Tân Lợi để làm việc; thu hồi chiếc xe cứu thương là tang vật của vụ trộm. Đối tượng khai nhận là tài xế lái xe cứu thương cho Công ty Vận Thịnh.

N.V.T bị bắt tại TP Buôn Ma Thuột

Đêm 3/12, sau cuộc nhậu, T. về văn phòng Công ty Vận Thịnh trong khuôn viên Bệnh viện II Lâm Đồng. Vì lớn tiếng cự cãi với giám đốc công ty nên T. bị yêu cầu ra khỏi văn phòng. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 4/12, sau khi tỉnh rượu, đối tượng thấy mình đang ở ngoài đường, không có tiền, không điện thoại và giấy tờ tùy thân.

T quay trở lại văn phòng công ty, nhìn quanh thấy vắng người nên đã nổ máy chiếc xe cứu thương rồi chạy qua TP Buôn Mê Thuột. Quá trình lái xe bỏ trốn, để tránh bị theo dõi, T. đã gỡ bỏ tem dán, logo xe cứu thương Vận Thịnh; đồng thời, tháo thiết bị định vị và hộp đen gắn trên xe.

