Đòi tiền bất thành, người phụ nữ chém "con nợ" trọng thương

Thứ Bảy, ngày 26/03/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đòi nợ bất thành, người phụ nữ trở về nhà, lấy dao chạy sang chém con nợ trọng thương.

Ngày 26/3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thị Trúc Duyên (SN 1985, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trần Thị Trúc Duyên thực nghiệm hiện trường. Ảnh C.A

Theo nội dung vụ việc, bà Lê Thị Tr. (ngụ cùng địa phương) có thiếu tiền của Duyên. Tối 29/9/2021, chồng Duyên là Trần Thiện (SN 1985) gọi điện thoại cho bà Tr. để đòi tiền nhưng bất thành. Sau đó, hai vợ chồng Duyên cùng đến nhà bà Tr. để đòi nợ.

Đến nơi, đôi bên xảy ra cự cãi, Thiện cầm ghế đập vỡ cánh cửa nhà bà Tr. Chồng bà Tr. thấy vậy từ trong nhà đi ra, cãi nhau với Thiện và dẫn đến đánh nhau.

Duyên lúc này thấy bà Tr. đứng một mình liền quay trở về nhà, lấy một con dao giấu vào áo thun rồi chạy đến chỗ bà Tr.. Hai người phụ nữ tiếp tục cãi nhau rồi xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Duyên rút dao chém nhiều nhát vào tay, chân và đùi bà Tr. gây thương tích với tỉ lệ 29%.

Vụ việc được mọi người can ngăn, bà Tr. được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Riêng Duyên sau đó bị mời về trụ sở công an xã làm việc. Tại cơ quan công an, Duyên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/doi-tien-bat-thanh-nguoi-phu-nu-chem-con-no-trong-thuong-d547036.htm...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/doi-tien-bat-thanh-nguoi-phu-nu-chem-con-no-trong-thuong-d547036.html