3 tháng ròng uy hiếp nhà con nợ bằng mắm tôm, thuốc trừ sâu

Để uy hiếp đòi tiền, trong 3 tháng, các đối tượng đã ném vào nhà con nợ hỗn hợp mắm tôm, thuốc trừ sâu.

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án gồm Tăng Văn Hội (SN 1987, trú tại thôn Phúc Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc); Vũ Thanh Tuấn (SN 1986, trú tại khu 3, phường Cẩm Thượng) và Nguyễn Viết Thế (SN 1999, trú tại thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Bị hại trực tiếp trong vụ án này là gia đình ông NMT và nhiều hộ dân ở khu vực xã Gia Tân. Nguyên nhân do việc vay nợ của con trai ông T., và bi kịch càng xảy ra sau khi cậu con trai bỏ đi, cũng là lúc ông T. và người thân trong gia đình thường xuyên bị “khủng bố”. Nhà ông T thường xuyên bị ném chất bẩn và,những người hàng xóm cũng bị ảnh hưởng…

Nắm bắt thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lộc đã khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thông tin do quần chúng cung cấp, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lộc đã xác định và triệu tập 3 đối tượng nghi vấn gồm Tăng Văn Hội, Vũ Thanh Tuấn và Nguyễn Viết Thế .

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Bắt nguồn từ khoản vay của anh NTV (con trai của ông NMT) với Tăng Văn Hội; để uy hiếp đòi tiền, liên tiếp trong các ngày của tháng 10, 11, 12-2021, Hội, Tuấn và Thế đã ném chất bẩn gồm dầu nhớt trộn với thuốc trừ sâu vào nhà ông T và phát vài tờ rơi xung quanh nhà. Có lần, nhóm này còn dùng dây khoá cổng nhà bị hại.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, lời khai của của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

