Đôi nam nữ chết cạnh chùa vắng và hành trình gần 20 năm truy bắt kẻ 'điên tình' (P1): Tiếng thét trong đêm Trung thu

Đêm trung thu kinh hoàng

Đó là tối 12/9/2003 (tức 15/8 âm lịch) là ngày Rằm trung thu. Thôn 10 (xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng) trăng sáng vằng vặc, rải những lớp vàng long lanh trên khắp những ngọn đồi đầy gió.

Phía ngôi chùa cổ sát ngọn đồi vắng vẻ xuất hiện cặp nam nữ tình tứ đi bên nhau. Họ mải mê với men say tình yêu nên không biết rằng, cách đó mấy hàng cây có một cặp mắt đang bí mật dõi theo.

Bất chợt, lẫn trong tiếng ếch, tiếng trẻ con nghêu ngao hát hò đã xuất hiện một thứ âm thanh đáng sợ. Đó là tiếng thét đứt đoạn của một cô gái vang vọng phía cổng ngôi chùa cổ.

Nghe tiếng kêu, vài người dân chạy về phía ngôi chùa và bàng hoàng phát hiện ra trên nền đất có 2 thi thể nằm bên cạnh vũng máu. Người đàn ông đầu tiên tới nơi đã không thể tin được, thi thể nữ giới lại chính là em gái mình, có tên Lê Thị H (SN 1984, trú tại thôn 10, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Cạnh chị H không xa là anh Trịnh Văn H (SN 1977, trú cùng địa phương).

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hải Phòng lập tức có mặt. Hai nạn nhân, một nam, một nữ được xác định đã tử vong do mất máu cấp. Trên cơ thể chị H có nhiều vết thương sâu do vật sắc nhọn gây ra, giống như bị dao đâm chém. Anh H cũng tương tự.

Hiện trường là nơi vắng vẻ, ít nhà dân và sát ngôi chùa cổ. Chính vì thế không có ai nhìn thấy hay chứng kiến vụ việc.

Bóng đen trong đêm

Người đầu tiên nghe thấy tiếng hét chính là anh trai ruột nạn nhân Lê Thị H. Theo anh này, khi nghe thấy thế anh đã lập tức lao về phía cổng chùa. Thấp thoáng trong bóng đêm nhập nhoạng, anh này phát hiện một bóng người chạy sâu vào chùa rồi luồn ra phía sau đi lên ngọn đồi vắng.

Tất cả chỉ có vậy, anh trai nạn nhân không thể nhận diện được bóng đen đó là ai. Cũng theo các nhân chứng, chị H và anh Trịnh Văn H có tình cảm với nhau, tối 12/9 hai người đi chơi riêng thì bị sát hại. Hung thủ là ai chưa rõ.

Qua khám nghiệm, Công an TP Hải Phòng nhận thấy kẻ gian đã ra tay rất nhanh và dứt khoát khiến hai nạn nhân không kịp chống đỡ. Tài sản của hai nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ đây là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, thù tức cá nhân, không loại trừ là mâu thuẫn tình cảm.

Khi các trinh sát tìm kiếm ở con đường sau chùa đã phát hiện một chiếc giày màu đen, bên trong có dính máu. Chiếc giày này dường như mới bị tuột ra chưa lâu. Các điều tra viên cho rằng rất có thể nó là của hung thủ trong lúc bỏ chạy đã vô tình để lại.

Tiếp tục mở rộng diện tìm kiếm, công an tìm thấy một con dao chuôi bằng gỗ, mũi nhọn, 1 lưỡi sắc được vứt trên khu vực đồi sắn cách hiện trường vụ án khoảng 300m. Khi so sánh, công an xác định đây chính là hung khí gây ra cái chết của hai nạn nhân bên cạnh ngôi chùa.

Nhận diện

Khi chiếc giày nghi của hung thủ được tìm thấy, chị gái của nạn nhân H đã cho rằng đó là giày của một thanh niên trong thôn có tên Trần Văn Đạo (SN 1978). Lý do chị này biết là vì Đạo có tình cảm và thường xuyên qua nhà để tán tỉnh em gái chị là nạn nhân H.

Vào chiều 12/9, Đạo đến đánh bài ở nhà một người dân trong thôn, chị gái nạn nhân H đã nhìn thấy anh ta đi đôi giầy giống hệt chiếc đã được tìm thấy sau chùa khi vụ án diễn ra.

Từ lời khai này, Công an TP Hải Phòng đã cho chó nghiệp vụ nhận diện, đánh hơi. Kết quả cho thấy chiếc giày kia là của đối tượng Đạo. Trưng cầu giám định với mẫu máu thu được bên trong chiếc giày, kết luận là trùng với mẫu ADN của người thân tên Đạo.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ và kết quả giám định thu thập được, Công an Hải Phòng nhận định, Trần Văn Đạo là nghi phạm số 1 gây ra cái chết của hai nạn nhân Lê Thị H và Trịnh Văn H vào tối 12/9/2003.

Vào thời điểm này, Đạo cũng vắng mặt ở nơi cư trú, không ai biết anh ta đang ở đâu, làm gì. Mọi dấu vết của gã thanh niên này đều "trắng xóa".

Quá trình xác minh, các trinh sát được biết, Đạo vốn có tình cảm với nạn nhân Lê Thị H. Tuy nhiên dù theo đuổi rất "nhiệt tình" nhưng Đạo chẳng được chị H chấp thuận với lý do tuổi tác không hợp.

Đạo đã tỏ ra hậm hực nhiều lần, đây cũng có thể chính là nguyên nhân dẫn tới vụ án kinh hoàng tối 12/9.

