Đôi nam nữ bị sát hại nghi do ghen tuông ở Bến Tre

Thứ Năm, ngày 21/01/2021 15:14 PM (GMT+7)

Vụ án mạng xảy ra tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre khiến đôi nam nữ tử vong nghi bị sát hại do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Ngày 21-1, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri khiến hai người tử vong.

Nạn nhân là Cao Duy Quí (29 tuổi, ngụ xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre) và Đồng Thị Thu Nga (34 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre).

Hai nạn nhân nghi có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 20-1, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu và phát hiện ông Quí ngã gục xuống đất tại cửa sau nhà.

Người hàng xóm báo cho công an xã An Ngãi Trung, đồng thời đưa ông Quí đến bệnh viện Đa Khoa huyện Ba Tri cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng.

Khi lực lượng chức năng đến nhà Quí thì phát hiện bà Đồng Thị Thu Nga đã tử vong trong nhà.

Trước đó bà Nga có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng đối với Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri).

Cùng thời gian này, Nguyễn Minh Hoàng đang ở nhà trên tay có cầm một con dao và có vết thương trên người nghi dùng dao tự tử.

Sau đó Hoàng được gia đình phát hiện đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tri cấp cứu và chịu sự giám sát của lực lượng chức năng.

