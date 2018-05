Đòi chia tay, vợ bị chồng rạch mặt

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 17:30 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Công an địa phương đã thông tin ban đầu về vụ việc chồng gây thương tích cho vợ gây xôn xao trên mạng.

Hình ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc được chia sẻ trên Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, một số trang facebook đăng tải thông tin “nghi án chồng cắt cổ vợ đang bế con trên tay” tại khu vực gần cây xăng Yên Trạch (thuộc địa bàn xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Theo đó, người phụ nữ đang bế con thì bị chồng vật xuống cắt cổ.

Trao đổi với PV chiều 4/5, ông Hoàng Văn Đông – Chủ tịch UBND xã Yên Trạch cho biết, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, trên địa bàn xã có xảy ra sự việc người chồng gây thương tích cho vợ. Tuy nhiên, thông tin vợ bị chồng cắt cổ như trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Một lãnh đạo Công an xã Yên Trạch cho biết, dánh tính người chồng là tên Hoàng Văn Dũng (SN 1987), còn vợ tên Trang (SN 1999).

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND và Công an xã Yên Trạch, do mâu thuẫn tình cảm nên Dũng đã dùng dao rạch mặt chị Trang. Dũng dùng dao định rạch vào trán của chị Trang. Nhưng do chị Trang nghiêng người nên con dao trượt xuống thái dương gây thương tích và chảy máu.

“Sau đó, người dân đưa cô vợ đi cấp cứu, còn người chồng đưa con về nhà gửi rồi quay ra đầu thú”, ông Hoàng Văn Đông thông tin.

Lãnh đạo Công an xã Yên Trạch cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc Công an huyện Cao Lộc cũng về phối hợp điều tra. Nguyên nhân dẫn tới sự việc đang được Công an huyện Cao Lộc tiếp tục làm rõ.