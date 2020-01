Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam kết thúc sứ mệnh sau 2 năm thí điểm hoạt động

Thứ Tư, ngày 22/01/2020 09:42 AM (GMT+7)

Sau 2 năm hoạt động, đến nay Công an TPHCM cho biết, Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam kết thúc thí điểm hoạt động. Nhân sự của đội sẽ bổ sung cho Đội Cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các quận, huyện.

Vào ngày 25/01/2017, Công an TPHCM thành lập Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam trực thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM. Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam hoạt động thí điểm trên địa bàn 5 quận, huyện có dân nhập cư đông và tình hình tội phạm phức tạp.

Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam biểu diễn ngày ra mắt. Ảnh Văn Minh

Để Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam đi vào hoạt động có hiệu quả, lúc bấy giờ Công an TPHCM đã bố trí các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các đối tượng hoạt động lưu động xâm phạm sở hữu nơi công cộng.

Qua gần 2 năm hoạt động, Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam đã góp phần kéo giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án và làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã công bố chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kết thúc thí điểm Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam. Ảnh CA

Đến ngày 14/1, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã công bố chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kết thúc thí điểm Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam và triển khai quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết thực hiện Đề án số 106 của Bộ Công an về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và hướng về cơ sở, Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam kết thúc thí điểm hoạt động.

Nhân sự của Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam sẽ bổ sung cho Đội Cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các quận, huyện.

