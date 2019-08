Trinh sát đặc nhiệm ba lần bị xịt hơi cay vào mắt

Triệt phá tội phạm, chấn chỉnh nội bộ ngành công an Năm 2019, ngoài các chỉ đạo trực tiếp, tại rất nhiều cuộc họp sơ kết, tổng kết, lãnh đạo ngành công an đã quán triệt trong lực lượng phải tổng lực đấu tranh với các loại tội phạm. Theo đó, lực lượng công an mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”; các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp; băng nhóm hoạt động cờ bạc, bảo kê, đâm thuê chém mướn, xiết nợ, đòi nợ thuê... Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu lực lượng rà soát các ngành nghề thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để hình thành các tổ chức tội phạm. Ngoài việc đấu tranh với tội phạm, lãnh đạo Bộ Công an cũng liên tục có các chỉ đạo về việc chấn chỉnh nội bộ lực lượng. Theo đó, lực lượng công an tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết thanh lọc đội ngũ, đưa ra khỏi lực lượng những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, bị cám dỗ, sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, những danh lợi tầm thường. Cùng với đó, cần tập trung điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, cho lực lượng trực tiếp chiến đấu… theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường tương tác với dân. Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp hoặc xảy ra những vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới… Phúc Bình