Đình chỉ vụ án một nông dân Thanh Hóa sau 8 năm, 6 bản án

"Tôi không có tội, sao buộc tội tôi" Trao đổi với PLO, ông Hoàng Văn Trung là bị cáo trong 3 phiên xử sơ thẩm, 3 phiên xử phúc thẩm cho biết: “Chiều 17-1, tôi được Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nga Sơn mời lên thông báo quyết định đình chỉ vụ án xảy ra ở thôn Báo Văn (Nga Lĩnh, Nga Sơn) vào ngày 14-7-2015. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm và khẳng định việc Cơ quan CSĐT - Công an huyện Nga Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tôi là hoàn toàn vi phạm các quy trình tố tụng. Bởi lẽ, không có việc tôi cầm gạch đập vào đầu, bàn tay phải của ông Phạm Văn Dũng dẫn đến thương tích 12%. Trong khi các cơ quan tố tụng vẫn cố tình buộc tội khiến tôi và gia đình rơi vào vòng lao lý trong suốt hơn 8 năm qua. Như vậy, trong quyết định đình chỉ vụ án nêu tôi gây thương tích cho anh Phạm Văn Dũng 9% là không đúng với sự thật”, ông Hoàng Văn Trung khẳng định.