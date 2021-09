Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trong nhà trọ ở Sài Gòn

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 15:35 PM (GMT+7)

Một người đàn ông sống trong nhà trọ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân được phát hiện đã tử vong, trước đó 1 ngày, người này có nhậu với bạn.

Khu vực có nhà trọ xảy ra vụ việc.

Chiều 28/9, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều người sống tại hẻm 40 đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong phòng trọ nên báo công an.

Công an quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, ghi lời các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một số người địa phương cho hay, nạn nhân là một người đàn ông tên C. (42 tuổi, quê An Giang), thuê trọ tại đây đã lâu, sống một mình và làm nghề thợ hồ.

Trước đó một ngày, họ thấy ông C. có nhậu với bạn, sau cuộc nhậu, bạn của ông C. có biểu hiện bất thường nên được đưa đi cấp cứu, riêng ông C. thì tử vong sau đó.

Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-trong-nha-tro-o-sai-...Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-trong-nha-tro-o-sai-gon_120777.html