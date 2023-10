Điều tra nguyên nhân tử vong của một người nước ngoài tại Đà Nẵng

Chiều 18-10, nguồn tin của phóng viên cho biết Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân tử vong của một du khách nước ngoài trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân trên đường Trần Hưng Đạo (khu vực phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tá hỏa chứng kiến một người đàn ông rơi từ lầu cao xuống đất.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, người này có ngoại hình giống với khách du lịch từ Hàn Quốc.

Thời điểm trên, nạn nhân rơi từ lầu 4 của một khách sạn số 323 đường Trần Hưng Đạo xuống vỉa hè. Sau khi phát hiện thấy máu trên đầu nạn nhân, người dân nhanh chóng báo công an, cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường An Hải Bắc cùng Công an quận Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]