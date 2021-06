Điều chưa kể trong vụ bắn chết người trên QL1: Lộ diện "thiếu gia" cầm đầu

Đang lưu thông trên đường, ông Liêu bị 2 thanh niên vượt lên, rút súng chĩa thẳng vào người rồi bóp cò.

Ngày 10-6-2021, liên quan đến vụ "thiếu gia" ở Tiền Giang tổ chức cho đàn em bắn chết người ở Long An hồi tháng 7-2020, Viện KSND tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố Tô Nhựt Khanh (SN 1993, ngụ xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang), Trần Trung Thành (SN 1993, ngụ TPHCM), Lê Thanh Phúc (cùng SN 1993) về các tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Võ Tuấn Vũ (SN 2000) bị truy tố về các tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm; Phạm Huỳnh Phúc Thiện (SN 2003), Tô Phước Lộc (SN 2002, đều ngụ Tiền Giang) bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Long An đã làm sáng tỏ vụ án bắn chết người táo tợn giữa ban ngày vào cuối tháng 7-2019, trên QL1 (P.Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An).

Người chạy xe máy bị bắn chết giữa ban ngày

Trưa 25-7-2020, ông Đào Quốc Liêu (SN 1974, ngụ Tiền Giang) uống nước ở TP.Tân An cùng một số bạn bè. Sau đó, ông Liêu lái xe máy Air Blade BS: 63B-088.66 chở anh Nguyễn Văn Thành (SN 1983, ngụ xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) chạy trên QL1 hướng miền Tây đến TPHCM. Lúc này, có 2 thanh niên mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đi trên xe máy BS: 59S3-267.68 chạy phía sau xe ông Liễu. Sau khi qua đoạn đông người, xe của 2 thanh niên vượt lên, tên ngồi sau rút khẩu súng từ thắt lưng quần trước bụng chĩa thẳng vào ông Liêu rồi bóp cò.

Sau tiếng nổ, 2 thanh niên tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Liêu trúng đạn bị thương, khiến xe ngã xuống đường, anh Văn Thành bị thương nhẹ. Ông Liêu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong. Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy bắt hung thủ. Anh Văn Thành không biết những kẻ bắn chết ông Liêu là ai.

Tô Nhựt Khanh

Qua xác minh ban đầu, ông Liêu là đối tượng giang hồ có "số má” ở Tiền Giang, chuyên cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp, mê đá gà, cờ bạc, từng mâu thuẫn với một số đối tượng giang hồ trên địa bàn. Trong những lần chạm trán với các băng nhóm này, ông Liêu bị chém trọng thương. Công an tỉnh Long An nhận định, có thể nạn nhân bị sát thủ giết do mâu thuẫn từ trước. Do ông Liêu có mối quan hệ xã hội khá phức tạp nên việc xác định nguyên nhân chính dẫn tới vụ án gặp nhiều khó khăn.

Qua báo cáo của Công an tỉnh Long An, Cục CSHS đặt nghi vấn đây là vụ án trả thù do mâu thuẫn. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục CSHS), đại tá Lê Ngọc Phương (Phó cục trưởng Cục CSHS) chỉ đạo Phòng 6 - Cục CSHS và các đơn vị nghiệp vụ khác. Đồng thời, đại tá Lâm Minh Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Long An) chỉ đạo Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp điều tra, truy xét. Lực lượng phối hợp lần theo dấu vết từ những lời khai, trích xuất camera an ninh các khu vực lân cận, sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn...

Đến ngày 31-7-2020, Ban chuyên án xác định được 2 đối tượng trực tiếp gây án là Trần Trung Thành (tự Heo, SN 1993, ngụ P12Q.Bình Thạnh, TPHCM; tạm trú xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tiền Giang) và Lê Thanh Phúc (SN 1993, ngụ xã Tân Hương). Ngay trong đêm, trinh sát của Cục CSHS cùng Công an tỉnh Long An phát hiện cả 2 nghi phạm đang lẩn trốn ở Q12. Một mặt, công an tác động gia đình vận động cả 2 ra đầu thú, mặt khác dồn toàn bộ lực lượng truy bắt. Biết không thể thoát tội, khoảng 5 giờ 30 ngày 1-8-2020, Trung Thành và Phúc ra đầu thú.

Trần Trung Thành

Thành khai báo rất thành khẩn, trong khi Phúc khai báo nhỏ giọt, đối phó. Sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng cả 2 lần lượt khai ra đồng bọn và kẻ chủ mưu trong vụ bắt chết ông Liêu. Công an bắt tiếp Tô Nhựt Khanh (SN 1993), Phạm Huỳnh Phúc Thiện (SN 2003), Võ Tuấn Vũ (SN 2000), Tô Phước Lộc (SN 2002, cùng ngụ Tiền Giang) và một số đối tượng khác liên quan.

Tô Nhựt Khanh bị bắt ở căn nhà đồng thời là nơi kinh doanh tại xã Tân Lý Nhân (H.Châu Thành, Tiền Giang). Gia đình Khanh khá giả, có nhiều nhà. Khanh được người dân gọi là "thiếu gia", sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh giải trí, cho thuê ôtô. Y có sở thích sưu tầm các loại điện thoại và xe với biển số "độc, lạ”. Khanh thường đăng ảnh ăn chơi, mua sắm xe cộ đắt tiền. Mới đây, gã đăng ảnh mua biển số xe máy 99999 với giá 500 triệu đồng. Thời điểm bị bắt, Khanh một mực khăng khăng mình không liên quan đến vụ án và công an bắt nhầm. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu giữ, Khanh và đàn em biết không thể thoát nên đã nhận tội.

Kho vũ khí của gã "thiếu gia" miền Tây

Sau khi bắt được Khanh cùng các đối tượng liên quan, công an khám xét nơi ở của chúng, thu giữ tang vật gồm: 7 khẩu súng tự chế, 37 viên đạn, 2 viên đạn hơi cay, 1 còng số 8, 1 quả lựu đạn, 5 vỏ đạn, 4 dao tự chế, 1 gậy 3 khúc, 2 bình xịt hơi cay... Theo kết luận điều tra, Khanh thường xảy ra mâu thuẫn với nhóm cha con ông Liêu - Đào Quốc Thịnh. Khoảng tháng 4-2019 đến 2-2020, Khanh đặt mua 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải nòng ngắn, 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải nòng dài, 2 khẩu súng dạng Rulo, 1 khẩu súng hơi, 1 quả lựu đạn tự chế, đạn, còng, súng bắn điện, bình xịt hơi cay... "Kho" vũ khí nóng này được giấu trong phòng ngủ tại nhà gã ở số 289/1, QL1 (xã Tân Lý Tây).

Lê Thanh Phúc

Sợ bị người thân phát hiện, Khanh đem 4 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng hơi, 1 quả lựu đạn tự chế và 1 hộp đạn đến bãi xe du lịch Tuấn Cúc của gia đình ở xã Tân Hương (H.Châu Thành, Tiền Giang), gặp Võ Tuấn Vũ (SN 2000, ngụ địa phương; người làm thuê) để cất giấu vào tủ gỗ trong phòng ngủ của Vũ.

Sau khi biết tin ngày 24-6-2020, Nguyễn Văn Công Minh Quốc bị nhóm người của ông Liêu chém gây thương tích 52%, Khanh đến nhà Trung Thành nhậu. Trung Thành hỏi về sự việc và bảo: "Để em tính cho". Khanh muốn sử dụng súng "xử" đối thủ. Khi Trung Thành đến bãi xe du lịch Tuấn Cúc, Khanh bảo Vũ đem súng ra để y hướng dẫn cho đàn em cách sử dụng. Khanh lên mạng xã hội Facebook đặt mua một áo khoác vải thun dài tay màu xám, một áo khoác vải thun dài tay màu xanh. Còn biển số xe máy 59S3-267.68 nhặt trước đó, Khanh đem đưa cho Trung Thành.

Khoảng 5 ngày sau, Khanh mang trong người khẩu súng dạng Rulo, chạy xe đến nhà Trung Thành, rủ đi bắn ông Liêu. Khanh dùng BS: 59S3-267.68 dán chồng lên BS: 54S8-8937 chiếc xe máy Suzuki Hayate màu xám đen của Trung Thành. Trung Thành lấy súng tự chế bắn đạn hoa cải nòng ngắn mang theo, Khanh chở gã đi tìm ông Liêu nhưng không gặp. Sáng 17-7-2020, Trung Thành nhắn tin rủ Phúc qua nhà chơi. Khi Phúc đến nhà, Trung Thành cho biết Khanh nhờ Phúc chở mình đi tìm ông Liêu để trả thù. Phúc nói: "Anh Liêu dữ lắm" và chưa chịu đi.

"Kho" vũ khí nóng thu giữ

Khoảng 13 giờ 30 ngày 20-7-2020, Trung Thành, Khanh, Phúc ngồi nhậu tại nhà Trung Thành. Khanh gọi Phúc ra ngoài, nói: "Mày sợ hả? Bây giờ ông Liêu đâu còn đàn em gì đâu, ổng đâu còn lính nữa đâu mà mày sợ? Ngày mai mày chở Thành đi bắn ông Liêu giùm tao...". Phúc đồng ý. Để nắm rõ thời gian, phương tiện đi lại của ông Liêu, Khanh gọi điện bảo Nguyên Anh Khoa (tự Rớt, SN 1997, ngụ Tiền Giang; là con nuôi của Tổ Anh Kiệt - chú ruột Khanh) đến nhà mình. Lúc gặp, Khanh hỏi Khoa về giờ giấc đi lại của ông Liêu. Ngày 24-7-2020, các đối tượng canh để đón đường ông Liêu, nhưng không thành.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 25-7-2020, Khanh lái xe máy Vision BS: 63B3-566.20 đến nhà thăm Quốc. Khoảng 10 giờ 15 cùng ngày, Khanh nhắn tin hỏi Khoa về vị trí của ông Liêu. Khoa tìm hiểu và trả lời: "Ông Liêu đang uống cà phê trong quán". Khanh chạy xe đến quán cà phê Cây Sung (QL1, xã Tân Lý Tây) kiểm tra, thấy đối thủ đang ngồi trong quán nên gọi báo cho Trung Thành biết rồi quay về nhà, lên sân thượng cách QL1 khoảng 10m để quan sát hướng đi của ông Liêu.

Khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, Khanh thấy ông Liêu lái xe máy Air Blade BS: 63B3-088.66 chở anh Văn Thành chạy trên QL1 ngang qua nhà mình, liền gọi điện báo cho Trung Thành biết, nói rõ đặc điểm trang phục và phương tiện của đối thủ. Trung Thành rủ Phúc đi bắn ông Liêu, rồi lấy xe máy Suzuki Hayate dán biển số giả, chở Phúc. Cả hai mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm có kính chắn gió phía trước, đeo khẩu trang. Trung Thành lấy khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải nòng ngắn giấu vào thắt lưng trước bụng và 1 viên đạn bỏ vào túi quần.

(Còn tiếp...)

