Diễn biến mới vụ thanh niên “sơ mi trắng” cướp tiệm vàng, đâm trọng thương người truy đuổi

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 18:57 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cướp tiệm vàng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nguyễn Khắc Hải tại trụ sở công an.

Ngày 2/7, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại trụ sở công an, Hải khai nhận tối 26/6, Hải đi uống bia cùng bạn rồi về nhà. Thời gian này, Hải cá độ bóng đá thua và nợ nần nhiều nên bị các chủ nợ thúc giục. Không có tiền trả nợ, Hải nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Sông Giang có địa chỉ tại phố Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm.

Nghĩ là làm, Hải mang theo 1 dao bầu giấu trong chiếc áo sơ mi trắng rồi vào tiệm vàng Sông Giang hỏi mua hàng. Lúc này, Hải hỏi mua nhẫn, dây chuyền vàng nên chị G. (chủ tiệm) đã đưa cho Hải xem. Sau đó, Hải tiếp tục xem mẫu khác nhưng vẫn cầm nhẫn, dây chuyền vàng trên tay nên chị G. nghi ngờ, yêu cầu Hải trả lại mẫu hoặc thanh toán thì mới lấy cho xem tiếp.

Thấy vậy, Hải lập tức mang theo vàng bỏ chạy trong tiếng tri hô của chị G. khiến người dân cả khu phố cùng tham gia truy đuổi. Một nam thanh niên đuổi kịp đã bị Hải rút dao đâm trọng thương.

Gây án xong, Hải bỏ chạy vào một ngõ nhỏ trên phố Mễ Trì Thượng thông với các tuyến đường khác. Trong lúc bỏ chạy, Hải cởi áo sơ mi trắng để tránh bị phát hiện.

Đến chiều 28/6, Hải cùng bạn gái bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ tại địa bàn huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội khi đang trên đường bỏ trốn.

