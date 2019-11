Diễn biến mới vụ chủ thầu xây dựng bị nhân tình sát hại

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 11:42 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã đưa Đinh Thị Then đến hiện trường để thực nghiệm lại quá trình gây án, củng cố hồ sơ vụ việc.

Đinh Thị Then tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ chủ thầu xây dựng bị nhân tình sát hại trước cổng nhà, ngày 4/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Thị Then (SN 1989, trú xã Hồng Du, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là anh B.N.Th (SN 1979, trú xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang), hành nghề chủ thầu xây dựng. Anh Th. đã có vợ và 3 người con.

Từ lời khai của Then, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ viêc do mâu thuẫn tình ái.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, anh B.N.Th. làm chủ thầu chuyên thi công xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Ninh Giang. Khoảng tháng 6/2019, anh Th. quen biết và phát sinh tình cảm, đi quá giới hạn với Then - một người phụ nữ đã có 3 con nhỏ, chồng đi lao động ở nước ngoài. Những ngày tiếp theo, mối quan hệ vụng trộm này được tiếp diễn mà không ai hay biết.

Đến tháng 8/2019, Then phát hiện mình bị mắc bệnh ở vùng nhạy cảm, liên quan đến việc quan hệ tình dục. Then nghĩ ngay anh Th. là người đã lây bệnh cho mình vì vốn dĩ, chồng nữ nghi phạm đã không có mặt ở nhà nhiều năm.

Quá trình chữa bệnh, giữa Then và anh Th. xảy ra mâu thuẫn, nhiều cuộc cãi vã đã diễn ra liên quan đến việc anh Th. không đưa tiền khám, chữa bệnh cho Then. Ngoài ra, anh Th. cũng không gặp gỡ, liên lạc với Then nên người đàn bà 3 con nảy sinh ý định tìm đến nhà anh Th. để "nói chuyện".

Đinh Thị Then trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ án.

Nữ nghi phạm khai nhận khi nghĩ tìm nhân tình nói chuyện, Then cũng nghĩ sẽ sát hại anh Th. nếu không đồng ý chịu trách nhiệm. Chiều 23/10, Then đã đi tìm và hỏi nhà của nạn nhân để hôm sau tới nói chuyện.

Đến 4h30 rạng sáng 24/10, Then mang theo một dao nhọn loại dao gọt hoa quả và điều khiển xe máy từ nhà đến và dừng trước cửa cổng nhà anh Th. Do thấy cửa cổng đóng nên Then đã đứng ngoài cổng gọi anh Th, sau đó anh Th. đi ra đứng ở khu vực sân.

Tại đây, khi Then đề cập đến trách nhiệm của anh Th. trong việc Then bị bệnh "nhạy cảm" thì anh Th. không đồng ý, dẫn tới việc lời qua tiếng lại. Then muốn vào nhà nói chuyện nhưng anh Th. không đồng ý, nghĩ nhân tình trốn trách nhiệm và coi thường mình, Then đã dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân ngã gục. Gây án xong, nữ nghi phạm bỏ đi khỏi hiện trường.

Ít phút sau, con gái lớn của vợ chồng anh B.N.Th không thấy bố ở nhà nên đã đi tìm. Khi đến khu vực trước nhà, người con gái bàng hoàng phát hiện bố nằm ở khu vực vườn cạnh nhà, trên ngực có vết thương, chảy nhiều máu nên đã hô hoán mọi người tới giúp. Do vết thương quá nặng, anh Th. đã tử vong.