Thiếu nữ 16 tuổi thác loạn cùng nhóm bạn tại nhà trọ

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã phát hiện 1 nhóm gồm 3 nam, 2 nữ ở độ tuổi còn rất trẻ đang tổ chức tiệc thác loạn.

Nhóm nam, nữ thanh niên mở tiệc thác loạn bị cơ quan công an phát hiện.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Thanh Sơn, TP Uông Bí đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Uông Bí kiểm tra phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cụ thể, ngày 29/3, qua công tác tuần tra, kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh nhà trọ, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ Tuấn Minh, thuộc tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn. Nhóm đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ có độ tuổi từ 16 - 22, trong đó người ít tuổi nhất là thiếu nữ 16 tuổi.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ đĩa, thẻ nhựa, ống hút để phục vụ việc sử dụng ma tuý. Các đối tượng khai nhận đã mua Ketamin trên mạng xã hội về rồi cùng nhau tụ tập để sử dụng.

