Đi xem trang trí Noel, hai người đàn ông bị khống chế vì nghi “bắt cóc trẻ em”

Thứ Ba, ngày 17/12/2019 19:30 PM (GMT+7)

Đi dạo trong xóm xem trang trí Noel, hai người đàn ông có mái tóc dài bị người dân vây bắt vì nghi “bắt cóc trẻ em”.

Hình ảnh hai người đàn ông bị nghi bắt cóc trẻ em

Chiều 17/12, ông Văn Thành Đô, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, hai người đàn ông đi dạo trên đường ở xã bị người dân vây bắt vì nghi “bắt cóc trẻ em” là bị hiểu nhầm.

Trước đó, tối 16/12, người dân ở xã Thạch Bằng thấy hai người có mái tóc dài đi bộ trên đường ở địa bàn xã và phía sau có nhóm trẻ em chạy theo, nghi ngờ hai người này “bắt cóc trẻ em” nên người dân khống chế.

Công an xã sau đó phối hợp với Công an huyện xuống hiện trường để làm rõ vụ việc đồng thời giữ an ninh trật tự.

Qua xác minh, công an xác định danh tính 2 người này là anh N.Đ.L. (32 tuổi) và anh Ngô Tấn Minh (47 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) là thành viên thuộc đoàn ca nhạc tạp kỹ về địa phương xin biểu diễn trò chơi. Tối 16/12, khi hai người này đi dạo trong xóm xem trang trí Noel thì bị một nhóm thanh niên hô hoán vây bắt vì nghi “bắt cóc trẻ em”.

