Đi ô tô trộm 14 con chó, 2 đối tượng bị vây bắt lúc rạng sáng

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 11:00 AM (GMT+7)

Sau gần 1 giờ truy bắt, công an đã khống chế 2 đối tượng đi ô tô trộm chó cùng 14 con chó đã bị bắn điện.

Các đối tượng và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ngày 7/4, Công an xã Phú An phối hợp với Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, quê Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Khanh (32 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Phú An (thị xã Bến Cát) phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến đoạn đường nhánh thuộc ấp Bến Giảng (xã Phú An) thì phát hiện ô tô biển số 61A-177.24 có dấu hiệu nghi vấn. Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng ngồi bên trong ô tô; một người lái xe, người còn lại đã dùng súng điện bắn trộm chó.

Sau gần 1 giờ truy bắt, công an đã khống chế cả hai đối tượng cùng tang vật là xe ô tô, 14 con bị bắn điện và nhiều dụng cụ để trộm chó.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/di-o-to-trom-14-con-cho-2-doi-tuong-bi-vay-bat-luc-rang-sang-1076527.h...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/di-o-to-trom-14-con-cho-2-doi-tuong-bi-vay-bat-luc-rang-sang-1076527.html