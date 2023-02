Đi can em đánh nhau, người anh gây ra án mạng

Ngày 15-1, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Huỳnh Văn Phương (51 tuổi, ngụ Khóm Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) về tội cố ý gây thương tích.

Theo thông kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 3-2, em ruột Phương là Huỳnh Văn Mộng xảy ra cự cãi với ông DVH (60 tuổi) tại đám giỗ nhưng được mọi người can ngăn.

Mộng đi về nhà Phương ngủ. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, Mộng nhớ lại việc bị ông H. đánh nên lấy một đoạn kim loại đi tìm ông H. Phương thấy vậy nên chạy theo để can ngăn.

Đến nơi Mộng và ông H. tiếp tục xảy ra cự cãi, đánh nhau. Thấy em bị đánh, Phương đã xông vào đánh trúng vào vùng mặt của ông H. làm nạn nhân té ngã nằm bất tỉnh. Sau đó Phương tiếp tục dùng tay đánh và dùng chân đá vào hông của ông H. rồi 2 anh em Phương đi về nhà.

Ông H. được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong do gãy cột sống cổ.

