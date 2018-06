Đến nhà "bồ nhí" gọi chồng, vợ bị đánh vỡ đầu

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 08:36 AM (GMT+7)

Thấy chồng đang ở trong nhà "bồ nhí", người vợ liền gọi ra nói chuyện. Tuy nhiên, ngay sau đó, người vợ liền bị "bồ nhí" cùng chồng đánh vỡ đầu.

Vết thương trên đầu bà Ph.

Ngày 5/6, đại diện Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, điều tra làm rõ vụ bà Đào Thị Ph. (ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) "tố" bị chồng là ông V. cùng bà Lê Thị Th. (ở xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), hành hung gây thương tích.

Theo phản ánh, năm 2006, bà Ph. phát hiện chồng có quan hệ bất chính với bà Lê Thị Th. nên bà đã khuyên nhủ ông V. cắt đứt mối quan hệ này. Sau đó, ông V. hứa sẽ không đi lại với bà Th. nữa.

Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 2/6 trong lúc đi làm về, bà Ph. và con gái bỗng phát hiện ông V. đi cùng đường liên xã An Thái (huyện An Lão), nhưng đến đoạn rẽ về nhà thì lại đi về hướng xã An Thọ.

Thấy nghi ngờ, 2 mẹ con bà Ph. đi theo thì "bắt quả tang" ông V. vào nhà bà Th.. Thấy vậy, bà Ph. đứng ngoài cổng gọi chồng ra nói chuyện. Sau đó bà Th. từ trong nhà chạy ra gây gổ, rồi chạy vào nhà cầm thanh gỗ ra định hành hung bà Ph..

Vào thời điểm này, ông V. chẳng những không can ngăn mà còn giữ bà Ph. để cho "bồ nhí" giật mũ bảo hiểm trên đầu bà Ph., đánh vào đầu dẫn tới thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại bệnh viện, bà Ph. phải khâu nhiều mũi trên đầu.

Người dân cho biết, thấy mẹ bị bà Th. hành hung gây thương tích, cô con gái gào khóc, gọi bố ra đưa mẹ đi cấp cứu nhưng ông V. vẫn thản nhiên ngồi trong nhà ăn cơm cùng bà Th., bỏ mặc vợ con đau đớn bên ngoài.

Sau đó, bà Ph. được người dân cùng cô con gái đưa đi cấp cứu, còn ông V. cùng bà Th. đã bị mời về trụ sở xã làm việc.