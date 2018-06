Cô vợ bất hạnh bị người tình của chồng đánh ghen chảy máu đầu

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 08:20 AM (GMT+7)

Gọi chồng trở về, chị Phường bị người tình của chồng dùng gậy gỗ đánh chảy máu đầu.

Hình ảnh chị Phường bị thương được chia sẻ trên mạng.

Ngày 4/6, lãnh đạo Công an xã An Thọ (huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết công an xã đang phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vụ việc chị Phường (ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị đối tượng Thơ (trú ở xã An Thọ) đánh bị thương.

Trước đó, trên Facebook chia sẻ thông tin, 20h tối 2/6 vừa qua, khu vực chợ Đại (xã An Thọ) xảy ra vụ đánh ghen nghiêm trọng. Theo đó, chị Phường bị Thơ (người tình của anh Vinh – chồng chị Phường) dùng gậy gỗ và mũ bảo hiểm đánh chảy máu đầu.

Kèm theo thông tin trên, trang Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh chị Phường bị thương ở vùng đầu, máu chảy khắp mặt khắp mặt. Chị Phường sau đó được một cán bộ y tế khâu vết thương. Trong đoạn clip, chị Phường kể lại mình bị thương do bị đối phương dùng gậy gỗ đánh.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ ý kiến bức xúc trước cách hành xử của cô bồ và người chồng.

Trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo Công an xã An Thọ cho biết, khoảng 20h30 tối 2/6, Công an xã An Thọ nhận được thông tin người dân báo về vụ xô xát giữa chị Phường và chị Thơ nên đã tới hiện trường ghi nhận, giải quyết.

Theo lãnh đạo Công an xã An Thọ, bước đầu xác định, anh Vinh lập gia đình với chị Phường. Tuy nhiên, anh Vinh lại có quan hệ tình cảm sống như vợ chồng với Thơ – một phụ nữ đã ly hôn chồng. Ngày 2/6, chị Phường đi gọi anh Vinh về nhà. Sau đó, giữa chị Phường và Thơ xảy ra cãi vã, xô xát.

“Chị Phường đã bị Thơ đánh chảy máu đầu phải nhập viện chữa trị. Hiện tại chị Phường đang đi viện nên vẫn chưa trình báo công an. Tuy nhiên, trách nhiệm chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo đúng thẩm quyền”, lãnh đạo Công an xã An Thọ nói.