Đề nghị truy tố Khánh "Kê" - đối tượng nổ súng bắn cảnh sát khi bị truy bắt

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 21:00 PM (GMT+7)

Từng cầm đầu đồng bọn gây án cướp tài sản sau đó cùng người tình vận chuyển ma túy, nhưng một gã "trùm" giang hồ không hoàn lương hướng thiện mà tiếp tục tàng trữ ma túy, tiêu thụ xe máy trộm cắp rồi nổ súng bắn trả khi bị công an truy bắt .

Nguồn tin từ Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 27-11 cho biết, cơ quan này vừa có kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Khánh, biệt danh Khánh “Kê” (SN 1976) trú ở tổ 15, khu Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang về tội chống người thi hành công vụ.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có ba bị can Lê Văn Vũ (SN 1999) trú ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh; Phan Tấn Sơn (SN 1996) trú ở tổ 15, khu Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang và Nguyễn Văn Phương (SN 1996) trú ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

Khánh "Kê" cùng người tình Văn Thị Thu Hà từng bị Phòng CSHC Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ ngày 22-3-1999. Ảnh : PV Báo CAND lưu trữ hơn 20 năm nay

Theo kết quả điều tra cho thấy, chiều ngày 26-3, một người dân dựng xe máy tay ga nhãn hiệu Air Blade cạnh Quảng trường 2-4 nằm bên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang để tắm biển thì bị kẻ gian phá khóa trộm cắp.

Cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang đã kiểm tra thiết bị định vị do chủ sở hữu cài đặt trên xe máy bị mất trộm, qua đó xác định kẻ gian đang cất giấu xe máy tại nơi Khánh “Kê” đang lưu trú.

Khánh "Kê" tại một Trại tạam giam của Công an TP Hồ Chí Minh hồi tháng 3-1999. Ảnh : PV Báo CAND lưu trữ hơn 20 năm nay

Một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Nha Trang và Công an phường Ngọc Hiệp tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của Khánh “Kê”, bất ngờ đối tượng này cầm súng bắn hai phát để chống trả, trong khi đó đàn em của Khánh “Kê” là Phan Tấn Sơn, Lê Văn Vũ dùng gạch, đá tấn công công an, còn Nguyễn Văn Phương tạt xăng vào xe máy của các trinh sát hình sự để đốt nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Lợi dụng tình huống đó, Khánh “Kê” cùng tăng tốc xe máy tẩu thoát, trinh sát truy đuổi qua nhiều tuyến phố trên chặng đường hơn 4km. Khi đến đường Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng, các trinh sát bám sát Khánh “Kê” nên gã vứt bỏ xe máy, chạy bộ vào một con hẻm nhưng vẫn sử dụng súng bắn trả lại Công an.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, các trinh sát Công an TP Nha Trang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn truy đuổi và bắt giữ Khánh “Kê” cùng 3 khẩu súng ngắn và 1 con dao. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khánh “Kê” Công an TP Nha Trang thu giữ 2 bịch ma túy đá trong nhà và 10 viên đạn súng trường ở phía sau vườn nhà.

Khánh "Kê" sau khi bị các trinh sát truy bắt chiều ngày 26-3-2019. Ảnh : CATP NT

Kết quả trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự cho thấy, 3 khẩu súng thu giữ của Khánh “Kê” không phải là vũ khí quân dụng nên Công an TP Nha Trang quyết định xử phạt hành chính đối tượng này hơn 4 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. 10 viên đạn được xác định là đạn quân dụng AR15 nhưng không có căn cứ kết luận của Khánh “Kê” nên cơ quan điều tra không khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đã được Công an TP Nha Trang tách riêng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến chiếc xe máy tay ga nhãn hiệu Air Blade của người dân bị mất trộm khi dựng ở cạnh Quảng trường 2-4 nằm bên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang chiều ngày 26-3, Khánh “Kê” khai nhận đã mua của hai thanh niên lạ mặt gạ bán với giá 6 triệu đồng.

Với hành vi này, mới đây, Khánh “Kê” TAND TP Nha Trang tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ba khẩu súng đã được ông an thu giữ khi khám xét nơi ở của Khánh "Kê". Ảnh : CATP NT

Theo chứng cứ tài liệu và hình ảnh PV lưu trữ sau khi được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cung cấp cách đây 20 năm, biệt danh Khánh “Kê” gắn liền với tên người cha của Nguyễn Hoàng Khánh là ông Nguyễn Kê – một cán bộ từng giữ chức trách Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hoà những năm cuối thập kỷ 90, có căn nhà sang trọng ở phố Thái Nguyên, phường Phương Sài, TP Nha Trang.

Dù sinh trưởng trong gia đình công chức, có điều kiện để học tập và hướng nghiệp, nhưng Khánh “Kê” gạt bỏ mọi lời can khuyên, giáo dục của gia đình, bất chấp pháp luật, sớm sa vào những cuộc chơi với vũ trường, rượu bia, ma tuý khi mới thành niên.

Đầu năm 1998, Khánh “Kê” cặp bồ một đối tượng nghiện ma tuý là Văn Thị Thu Hà, trú ở xã Liên Quang, huyện Thạch Thất (Hà Tây) lúc đó, nhưng cả hai rủ nhau vào TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ trong con hẻm 50 Cách Mạng Tháng 8, quận 3 để chung sống. Để có tiền tiêu xài và mua ma tuý, những tháng cuối năm 1998 và đầu năm 1999, Khánh “Kê” cầm đầu 7 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh gây ra 8 vụ cướp xe máy trên các tuyến đường bộ qua địa phận TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận, Khánh Hoà.

Trong lúc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà xác lập chuyên án để đấu tranh khám phá những vụ cướp xe máy xảy ra trên đường quốc lộ 1A qua địa phận huyện Ninh Hoà – nay là thị xã Ninh Hoà, thì đêm 22-3-1999, một mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh vây bắt quả tang Khánh “Kê” cùng người tình Văn Thị Thu Hà đang vận chuyển 2 cục heroin mua từ Liên Quốc Việt, trú ở phường Phương Sài, TP Nha Trang (Khánh Hoà) và Huỳnh Ngọc Hùng, biệt danh Vinh Hai Càng, trú ở phường Thủ Thiêm, quận 2 (TP Hồ Chí Minh). Mặc dù đã phải thi hành án phạt tù nhiều năm, nhưng khi rời trại giam, Khánh “Kê” không hoàn lương hướng thiện mà tiếp tục sa vào con đường phạm tội.

