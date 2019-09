Đại ca Cự "bài" cộm cán ở biển Hải Tiến bị bắt

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 15:00 PM (GMT+7)

Trương Phú Cự (tức Cự bài) được xem là đại ca giang hồ cộm cán ở biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Sáng 20-9, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, vừa bắt tạm giam đối với Trương Phú Cự (tức Cự "bài", SN 1957, ngụ thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trương Phú Cự (tức Cự "bài") bị bắt giam 3 tháng về tội "Chống người thi hành công vụ"

Theo đó, vào chiều ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổng đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Phú Cự về tội danh trên.

Cự "bài" hay còn gọi là Cự "đen" được xem là một đại ca giang hồ cộm cán ở biển Hải Tiến. Cự "bài" đã nhiều lần vào tù ra tội, có nhiều tiền án và là đối tượng chính, chuyên kích động lối kéo liên quan tới vụ hỗn chiến gây náo loạn bãi biển Hải Tiến (thuộc Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hôm 23-6 vừa qua.

Clip cảnh hỗn chiến, đánh nhau loạn xạ gây mất an ninh trật tự tại Khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trưa ngày 23-6/

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào trưa ngày 23-6, tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 (Khu Du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa) đã xảy ra một vụ hỗn chiến gây náo loạn. Hai bên đã dùng thanh sắt, vỏ chai bia, bát đĩa, ghế sắt ném nhau khiến 3 người của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị thương phải nhập viện điều trị. Đặc biệt, khi xe cứu thương đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhóm người đến gây rối còn chặn đầu xe cứu thương không cho đi.

Mặc dù Công an huyện Hoằng Hóa đã có mặt tại hiện trường để xử lý, nhưng do lo ngại một số thanh niên quá khích, làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự tới hiện trường để đề phòng sự cố xấu có thể xảy ra.

Các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến bị bắt tạm giam trước đó

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và các lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến chiều ngày 25-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hoằng Hóa bước đầu đã xác định và làm rõ vi phạm của các đối tượng có vai trò tích cực trong các vụ việc đã xảy ra và lần lượt khởi tố, bắt giam, tạm giữ hình sự 11 đối tượng.