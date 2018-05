Đạp gãy chân cô gái rồi cướp tiền

Thấy cô gái gãy xương chân, chúng không buông tha mà cướp tiền và điện thoại...

Chiều 25-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã bắt giữ Hồ Công Hậu (19 tuổi) và Bùi Văn Trọng (21 tuổi, cùng ngụ Long An) về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan Công an: Lúc 21h ngày 21-5, tại ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, cả hai dùng xe máy áp sát, đạp xe làm chị Nguyễn Thanh Mai (26 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) té ngã xuống đường bị gãy xương chân. Sau đó, chúng dùng dao khống chế, cướp điện thoại di động và 10 triệu đồng của nạn nhân tẩu thoát.