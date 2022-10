Đánh sập nhiều cơ sở kinh doanh ma túy núp bóng quán bar, vũ trường

Chỉ trong một thời gian ngắn, tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đồng loạt "mọc" lên các cơ sở kinh doanh cà phê, ca nhạc, rượu, bia, nước ngọt. Nhưng thực chất bên trong các cơ sở kinh doanh vũ trường, bar trá hình này gây mất tình hình ANTT và đã bị Công an TP Ninh Bình triệt phá, phát hiện ma túy…

Họp án "nóng", phá án

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh Ninh Bình là điểm du lịch tâm linh do đó không để xuất hiện văn hóa đồi trụy, phi văn hóa gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Ngay sau khi Công an TP Ninh Bình báo cáo những dấu hiệu nghi vấn tại các quán đăng ký kinh doanh các mặt hàng trên, Ban Giám đốc đã họp án "nóng", giao Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an TP Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo phá án. Đồng thời đưa ra nhiều phương án, kế hoạch triệt xóa tránh bị lộ, không để các đối tượng tẩu tán tang vật, ngừng hoạt động.

Các trinh sát của Công an TP Ninh Bình đã nhiều đêm thức trắng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi mọi hoạt động tại các quán có tên nước ngoài khá kêu: One Lounge, Hey Lounge, T-Lounge, Jet Lounge, 199 Lounge, May Bach - Club, Q- Lounge, Mos - Club… Đáng chú ý, các quán này đồng loạt "mọc" lên cùng một thời điểm và 1 quán đang gấp rút hoàn thành các hạng mục để đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, tuy giấy tờ đăng ký kinh doanh cà phê, bia, nước ngọt, ca nhạc, hoa quả, công nghệ thực phẩm… nhưng bên trong quán lại xây dựng khép kín, trang trí bằng các vật liệu dễ cháy, có bán các loại rượu ngoại, bia, thuốc lá ngoại, khí N20 (bóng cười). Ngoài ra, quá trình hoạt động, trong quán sử dụng đèn chiếu sáng, nhạc mạnh với âm thanh chát chúa, có vũ công và DJ điều khiển nhạc.

Khách hàng đến quán chủ yếu là nam, nữ thanh niên ưa thích cảm giác mạnh, nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự và số "bảo kê", "gái hát" đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Lợi dụng hoạt động kinh doanh, số đối tượng hình sự, ma túy thường xuyên tụ tập tại quán ăn chơi, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như: Gây rối, đánh nhau, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động khuya quá thời gian quy định, tụ tập gây ồn ào… Thời gian qua, đã có nhiều vụ việc các nhóm đối tượng vào quán chơi sử dụng các chất kích thích, gây gổ xích mích sử dụng các loại hung khí đánh nhau, gây phức tạp tình hình ANTT.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, vật chứng chứng minh hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh nêu trên, thời điểm phá án đã đến, Trưởng Công an TP Ninh Bình, Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn chỉ đạo phá án. Đúng 0h15' ngày 18/9, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ được chia làm nhiều tổ công tác của Công an thành phố bí mật đột kích. Tiến hành kiểm tra tại quán Jet Lounge, địa chỉ đường Ngô Quyền, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, chủ hộ kinh doanh là Nguyễn Văn Huy (SN 1993), trú tại xã Ninh Phúc (TP Ninh Bình).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 109 nam, nữ thanh niên đang nhảy nhót theo nhạc công suất lớn cùng DJ, vũ công (trong đó, có 23 đối tượng ở tỉnh ngoài, 44 đối tượng ở TP Ninh Bình và 42 đối tượng ở các huyện trong tỉnh). Lúc này, có nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy và khí N20 (bóng cười). Tổ công tác thu giữ nhiều túi ma túy Ketamine, MDMA (thuốc lắc) ở sàn nhà, trên mặt bàn và trong người nhiều đối tượng, 3 bình khí cười, 52 chai rượu ngoại các loại, nhiều đồ vật, dụng cụ phục vụ cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Xét nghiệm ma túy có 65/109 đối tượng dương tính với nhiều loại ma túy.

Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Ninh Bình bất ngờ kiểm tra quán Jet Lounge.

Xem xét xử lý hành vi của chủ quán

Quá trình điều tra, đến nay, Công an TP Ninh Bình đã khởi tố 4 vụ án: "Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy" tại quán Jet Lounge với 9 bị can. Trong đó, 2 đối tượng bán ma túy Ketamine MDMA cho khách đến quán sử dụng là Nguyễn Thị Hương (SN 1999), trú tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Mạnh Cường (SN 2022), trú tại tỉnh Hà Nam; 2 đối tượng Lương Thị Kim Thu (SN 2005), trú tại tỉnh Ninh Bình, hiện đang là học sinh lớp 12 và Đinh Thế Ngọc (SN 1999), trú tại TP Ninh Bình phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; 5 đối tượng gồm: Tống Thanh Hà (SN 1996), Nguyễn Hữu Huy (SN 1982), Phạm Văn Quang (SN 1996), Nguyễn Văn Châu (SN 1997) và Nguyễn Văn Điều (SN 1994), phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối với quán Jet Lounge, không thực hiện kinh doanh theo giấy phép đăng ký; buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu; bán khí N20 (bóng cười) đây là hóa chất bị hạn chế sản xuất kinh doanh và chỉ được dùng trong lĩnh vực công nghiệp, nếu kinh doanh không có giấy phép và bán cho người sử dụng là hành vi vi phạm pháp luật; không có giấy chứng nhận đáp ứng điều kiện về ANTT; không có giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy (PCCC); không có giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm pháp của chủ quán, quản lý quán, nhân viên phục vụ và đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trưởng Công an TP Ninh Bình, Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, sau khi Công an bất ngờ kiểm tra quán Jet Lounge, mấy hôm sau các cở sở kinh doanh ngừng hoạt động, nhưng sau đó kinh doanh trở lại. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, PCCC; chủ động phòng ngừa không để cháy, nổ xảy ra và kịp thời chữa cháy, đồng thời có phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, Công an TP Ninh Bình đề nghị Thường trực Thành ủy Ninh Bình chỉ đạo, trong đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động kinh doanh dịch vụ bar, vũ trường. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc thẩm định, cấp phép, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ sở kinh doanh bar, vũ trường và các quán đang hoạt động như bar, vũ trường trá hình theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương nơi các cơ sở hoạt động; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thực hiện nghiêm việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động khi cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo an toàn PCCC, đồng thời có biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh của các cơ sở không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và có biện pháp, chế tài cưỡng chế xử lý triệt để nhằm tránh tái phạm.

Nguồn: https://cand.com.vn/phap-luat/danh-sap-nhieu-co-so-kinh-doanh-ma-tuy-nup-bong-quan-bar-vu-truong-i671146/