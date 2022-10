Nữ quái 9X tổ chức cho “dân chơi” bay lắc trong quán bar trên phố Hà Nội

Thứ Ba, ngày 04/10/2022 17:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an xác định Linh đã có hành vi tổ chức cho hàng chục “dân chơi” bay lắc trong quán bar.

Chân dung nữ quái bị tạm giữ vì tổ chức cho các “dân chơi” sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán bar.

Ngày 4/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Thị Mai Linh (SN 1990, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo cơ quan công an, ngày 22/9, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hà Nội kiểm tra quán bar FAME ở số 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 158 người, trong đó có 121 khách đang nhảy múa trong tiếng nhạc mạnh. Qua sàng lọc, lực lượng công an xác định 44 “dân chơi” trong số 158 người trên dương tính với ma tuý.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định, Linh đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong vụ việc hàng chục “dân chơi” bay lắc trong quán bar.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đang mở rộng điều tra vai trò của chủ quán bar FAME về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nu-quai-9x-to-chuc-cho-dan-choi-bay-lac-trong-quan-bar-tren-pho-ha-no...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nu-quai-9x-to-chuc-cho-dan-choi-bay-lac-trong-quan-bar-tren-pho-ha-noi-a573026.html