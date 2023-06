Đánh hội đồng người lớn tuổi, nhóm thanh niên lĩnh án tù

Các bị cáo gồm: Hoàng Văn Hòa (SN 1995, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Thành Kha (SN 2000, ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắk), Trần Tiến Anh (SN 1999, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1999, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Theo bản án sơ thẩm, Hòa thuê trọ ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh (Hà Nội) để giới thiệu các nhân viên nữ đi phục vụ quán karaoke. Tháng 9/2021, Hòa đi xe máy và xảy ra va chạm với ông Kết nên cãi nhau nhưng đã được can ngăn, hòa giải.

Khoảng một tháng sau, Hòa bị Công an xã Thạch Đà triệu tập lên làm việc vì có tin báo, trong phòng trọ của Hòa tụ tập nhiều thanh niên sử dụng ma túy. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, do Hòa chứng minh được anh ta không sử dụng ma túy nên được cho về.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 15/6.

Trong lúc Hòa ngồi uống nước ở đầu ngõ gần phòng trọ thì được một người đàn ông không rõ lai lịch hỏi lý do bị công an triệu tập. Hòa trả lời, không biết lý do, nhưng cách đây ít ngày có va chạm xe với một người lớn tuổi và cãi nhau.

Khi Hòa đưa hình ảnh người va chạm giao thông với mình thì người đàn ông lạ mặt cho biết: “Đây là ông Kết, ở thôn 4, xã Thạch Đà, hay đi kiện cáo”. Nghe vậy, Hòa cho rằng, ông Kết là người tố cáo mình đến Công an xã Thạch Đà nên rủ đồng bọn đi đánh trả thù.

Ngày 17/1/2022, Hòa cùng đồng phạm rình khi ông Kết đi trên đê Thạch Đà đã xông vào và dùng tuýt sắt đánh khiến ông Kết gãy xương, tổn hại 37% sức khỏe.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Mê Linh đã tuyên phạt bị cáo Hòa 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo đồng phạm của Hòa cùng bị tuyên phạt 5 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Kết có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định tăng hình phạt đối với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Hòa bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo đồng phạm của Hòa bị tuyên phạt 6 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, ông Kết yêu cầu các bị cáo bồi thường 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu này nên tuyên buộc bị cáo Hòa và các bị cáo đồng phạm của Hòa bồi thường cho ông Kết số tiền 224 triệu đồng.

