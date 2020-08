Đánh chết bạn rồi kéo xác ra đường tạo hiện trường giả

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 17:17 PM (GMT+7)

Do mâu thuẫn cá nhân, Hà đã cầm gậy đánh anh Thuỷ dẫn đến tử vong, sau đó hung thủ đã đưa nạn nhân ra đường rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Chiều 22/8, Công an TX. Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thủy (SN 1988, trú phường Quang Phong, TX. Thái Hòa) để điều tra, làm rõ về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng hôm qua (21/8), người dân ở phường Quang Phong đi tập thể dục thì phát hiện thi thể của anh Võ Hữu Hà (SN 1984, trú phường Quang Phong) nằm chết bên đường, cạnh đó là chiếc xe máy của nạn nhân đè lên 1 phần thi thể của nạn nhân.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an TX Thái Hoà đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là 1 vụ án mạng chứ không phải là vụ tai nạn giao thông. Điều tra mở rộng, công an xác định Thuỷ là đối tượng nghi vấn nên đã bắt giữ khẩn cấp. Qua làm việc với công an, Thủy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an đã đến khám xét nhà ở, bắt giữ khẩn cấp Thuỷ.

Thuỷ khai, khoảng 21h45 ngày 20/8, Võ Hữu Hà đến nhà Thủy để nói chuyện về mâu thuẫn trước đó giữa 2 người. Tại đây, cả 2 đã xảy ra xô xát. Thủy sau đó đã dùng gậy đánh đập Hà tử vong. Sau khi gây án, Thủy kéo nạn nhân Hà cùng xe máy nạn nhân ra cách nhà khoảng 1km rồi bỏ bên đường để tạo hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng cho hay, Thủy và Hà là đối tượng nghiện ma túy. Giữa hai người có mối quan hệ bạn bè với nhau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

