Đang tại ngoại, 3 nữ giới tiếp tục bị bắt tại sới bạc

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 09:58 AM (GMT+7)

Một sới bạc được tổ chức trong rừng cao su tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị công an đột kích, bắt giữ.

Chiều 8/9, thông tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội Đánh bạc.

Danh tính 11 bị can gồm: Cao Thị Nguyên, SN 1975; Lê Hữu Quyết, SN 1982; Phan Ngọc Tường, SN 1988; Trần Quốc Cường, SN 1978; Nguyễn Văn Điệp, SN 1992; Nguyễn Thị Thắm, SN 1988; Trịnh Thị Tình, SN 1985 và Hán Duy Hùng, SN 1969, đều trú tại huyện Hương Khê; Phan Thị Nga, SN 1988 và Nguyễn Thị Xanh, SN 1965, đều trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; Lê Thị Thu Hà, SN 1980, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đáng nói, trong số 11 bị can bị bắt giữ, Lê Thị Thu Hà, Phan Thị Nga, Nguyễn Thị Xanh là bị can trong vụ án Đánh bạc do cơ quan Công an huyện Đức Thọ thụ lý, đang trong thời gian được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thì tiếp tục vi phạm.

Tang vật vụ án bị thu giữ.

Trước đó, sau một thời gian nắm tình hình, vào khoảng 22h ngày 3/9, Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên khu vực đồi núi cao su, tại khoảnh 3, tiểu khu 208 thuộc địa bàn xã Hương Thủy, huyện Hương Khê.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 24 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 tấm vải trải trên nền để đánh bạc, 12 điện thoại di động các loại và 9 chiếc xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Quá trình vây bắt, lợi dụng địa hình đồi núi, một số đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau quá trình điều tra vận động, đến ngày 5/9, có thêm 4 đối tượng tham gia đánh bạc trong vụ án trên đã tự nguyện đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, đây là tụ điểm đánh bạc có tổ chức, hoạt động hết sức tinh vi, phức tạp, hoạt động liên huyện và thường xuyên thay đổi địa điểm. Trong số các con bạc có nhiều đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội Đánh bạc và nhiều đối tượng là con nghiện.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường phân công canh gác chặt chẽ, lựa chọn thời gian đánh vào đêm khuya, từ 23h hôm trước đến 2h ngày hôm sau. Nhóm người này thường chọn địa điểm là những vùng đồi núi cao, hoang vắng, không có người qua lại.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

