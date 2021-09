Đột kích sới bạc trong đêm, bắt 15 đối tượng đang sát phạt khi dịch bệnh

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 11:00 AM (GMT+7)

Dù dịch bệnh Covid-19 tại địa phương đang có diễn biến phức tạp nhưng 15 người ở Hà Tĩnh vẫn bất chấp lệnh cấm, lập sòng để tiến hành sát phạt trên chiếu bạc trong núi giữa đêm khuya.

Sáng nay (6-9), tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" gồm: Đặng Danh Dương (SN 1976), Đặng Danh Bình (SN 1975) - cùng ngụ xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà; Trương Văn Dinh (SN 1972, ngụ xã Phù Lưu) và 11 "con bạc" cùng ngụ huyện Lộc Hà, 1 đối tượng ngụ TP Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ đánh bạc trong núi (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 2 giờ ngày 30-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà đã phát hiện, bắt quả tang 13 đối tượng đang tụ tập "ăn thua" trên chiếu bạc dưới hình thức "xóc đĩa" tại khu vực núi Bầng thuộc xã Bình An.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị dùng để đánh bạc, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận có 2 kẻ đã trốn thoát. Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ, được sự vận động, 2 đối tượng này đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định được kẻ cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là Đặng Danh Bình.

Đặng Danh Bình - đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Để tránh sự chú ý và truy lùng của lực lượng chức năng, các "con bạc" thường tổ chức sới bạc vào thời gian đêm khuya từ khoảng 22 giờ - 4 giờ sáng hôm sau, địa điểm tổ chức thường là những vùng núi hoang vắng. Trong quá trình tổ chức sát phạt, các đối tượng luôn phân công người canh gác chặt chẽ, liên tục thay đổi địa điểm.

