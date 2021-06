Một đại uý công an bị bắt tại sới bạc trong khách sạn

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 20:00 PM (GMT+7)

Ập vào một khách sạn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Cảnh sát bắt quả tang 11 đối tượng đang sát phạt, trong đó đại úy Nguyễn Thế Đông đang công tác tại Công an huyện Can Lộc. Sau sự việc, anh này bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại hiện trường.

Ngày 2/6, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó có Đại úy Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh).

Thời điểm bị bắt giữ, Đại úy Nguyễn Thế Đông đang công tác tại Công an huyện Can Lộc. Sau sự việc đánh bạc, người này bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 17/5, Công an huyện Cẩm Xuyên đột kích một khách sạn đóng tại địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, bắt quả tang Đại úy Nguyễn Thế Đông cùng 10 người khác đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tại đây cảnh sát bắt giữ hơn 10 đối tượng, thu giữ trên 70 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật.

Trong số 11 bị can nói trên, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã 3 bị can gồm Trần Bảo Vinh (chủ khách sạn), Trần Minh Nghĩa và Võ Văn Tý. 3 bị can này đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường khi công an "đột kích".

Công an huyện Cẩm Xuyên cho hay, Trần Bảo Vinh là chủ khách sạn Đông Vinh. Xung quanh khách sạn được Vinh trang bị hệ thống camera dày đặc, có người cảnh giới từ tầng 1. Các cửa từ tầng 1 đến tầng 4 đều được hàn tự chế một cách kiên cố, kiểu “chuồng cọp” nhằm cản trở quá trình vây bắt các đối tượng khi bị phát hiện.

Cửa trong khách sạn được hàn tự chế như "chuồng cọp"

“Riêng nhóm đối tượng bị bắt giữ là những thành phần cộm cán, không chỉ đánh bạc ở huyện Cẩm Xuyên mà lưu động khắp các huyện, thị trên địa bàn. Trong ngày di chuyển nhiều điểm, thời gian đánh chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, hoạt động vô cùng tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan điều tra phục kích tấn công”, Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho hay.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

