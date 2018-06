Đám cưới thành thảm kịch kinh hoàng sau tội ác của người phụ nữ

Người vợ cũ đã đốt cháy rạp cưới nơi dành cho trẻ em và phụ nữ ngồi khiến hàng chục người thiệt mạng.

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt.

Vụ việc kinh hoàng

Năm 2009, dư luận Kuwait rúng động trước thông tin về một đám cưới đã bị biến thành thảm kịch khi một ngọn lửa thiêu rụi rạp cưới nơi dành cho các phụ nữ và trẻ em ngồi ăn uống. Thảm kịch xảy ra tại đám cưới lần hai của Zayed Zafiri, 36 tuổi. Trước đó anh Zafiri từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với vợ cũ là Al Enezi và 2 đứa con là Shaqha 5 tuổi và Muhammad 3 tuổi.

Khi biết chồng cũ tổ chức đám cưới lần hai, Enezi đã nảy sinh mối hận thù và không muốn đám cưới diễn ra tốt đẹp. Ả đã nảy sinh âm mưu tàn độc mua xăng rồi nhấn chìm rạp cưới trong lửa. Để thực hiện âm mưu của mình, Enezi đã rưới xăng xung quanh rạp cưới dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Sau đó, người phụ nữ này lạnh lùng châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra xung quanh rạp rồi bao trùm khiến mọi người hoảng loạn.

Một mối hận thù cá nhân nhưng đã khiến cho 41 người thiệt mạng do bỏng nặng và hơn 70 người bị thương. Theo các nhân viên cảnh sát, ngọn lửa nhấn chìm chiếc lều vải trong vài phút. Các nạn nhân hoảng loạn tìm cách trốn thoát nhưng ngọn lửa bao trùm xung quanh rất nhanh. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện rất nhiều xác chết.

Hiện trường vụ việc.

Sức nóng dữ dội từ ngọn lửa khiến tóc của một người phụ nữ bị thiêu rụi và có người phải cố gắng thoát thân bằng cách dùng răng cắn đứt tấm vải nhằm chạy ra ngoài. Sở dĩ các nạn nhân khó chạy thoát do rạp cưới được dựng ở nơi có diện tích chật chội, xung quanh là các ngôi nhà và chỉ có một lối ra duy nhất. Trong cơn hoảng loạn, các nạn nhân đã cố gắng thoát thân nhưng không phải ai cũng có thể thoát được ra bên ngoài.

Cô dâu may mắn không bị bỏng do đang trang điểm trong nhà và không có mặt trong rạp cưới vào thời điểm xảy ra sự việc. Còn chú rể ngồi ở khu vực dành cho nam giới nên không hề hấn gì. Các nhân chứng nhận định nhiệt độ khủng khiếp của rạp cưới có thể lên đến 500 độ C khiến cho các nạn nhân bị chết vì sức nóng. Sự việc được đánh giá là thảm họa dân sự kinh hoàng nhất ở Kuwait trong 40 năm.

Nghi phạm nói gì?

Nữ giúp việc của Enezi khai cô đã tận thấy bà chủ đổ một chất lỏng xung quanh rạp cưới và bắt đầu châm lửa. Còn trong cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt, Enezi cho hay cô muốn "đốt cháy trái tim" của người chồng đã có 2 mặt con với mình. Cô không thể chấp nhận được sự thật anh ta cưới một người vợ khác.

Enezi lĩnh án tử hình tại phiên tòa được mở ra không lâu sau đó. Tuy nhiên, mức án này dấy lên tranh luận ở Kuwait. Chồng cũ của Enezi cho hay bản thân phản đối mức án tử hình và thông cảm với bị cáo và gia đình các nạn nhân.

"Hoàn cảnh đã khiến cô ấy hành động như vậy. Đối với gia đình các nạn nhân có thể xem tử hinh là không đủ bù đắp sự mất mát người thân", Zafri nói.

Chân dung Enezi

Nhiều ý kiến cho rằng mục đích của Enezi muốn trả thù chồng cũ và vợ mới của anh ta chứ không muốn giết các vị khách. Vì vậy, luật sư cho rằng mức án tử hình là quá nặng, chỉ nên kết án chung thân.

Trong khi đó, gia đình các nạn nhân vô cùng căm phẫn trước tội ác mà Enezi gây ra. Nhiều người thiệt mạng nhưng nhiều người đã phải chịu nỗi kinh hoàng, cú sốc tâm lý suốt đời và những vết thương trên cơ thể. Họ muốn Enezi phải chịu mức án cao nhất.

Hayel al Shammari, 33 tuổi, có mẹ và chị dâu đã tử vong trong vụ việc. Hai người chị của Hayel bị bỏng gần 50% cơ thể và cháu trai Hayel cũng bị bỏng nặng. Cậu bé này phải điều trị suốt 3 tháng tại bệnh viện ở Li Băng nhưng sau này vẫn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ ở châu Âu.

Enezi bị treo cổ vào năm 2017.

