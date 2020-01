Đại úy công an bị đâm tử vong trong lúc làm nhiệm vụ chiều 30 Tết

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 22:45 PM (GMT+7)

Trong lúc đi làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Thanh Hải bị hai đối tượng dùng dao truy đuổi đâm tử vong vào chiều 30 Tết.

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 24/1 (tức 30 Tết), đại uý Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1984) Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, mặc trang phục Cảnh sát nhân dân đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bị 2 đối tượng Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991) cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều dùng dao đâm đại uý Hải.

Đại uý Hải được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, đại uý Hải tử vong tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo xác minh truy bắt nhanh hai đối tượng. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày cơ quan công an đã bắt được hai đối tượng trên.

Hai đối tượng Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu tại cơ quan công an.

Được biết, Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu là anh em ruột. Minh có một tiền án về tội xúc phạm quốc kỳ (án 9 năm tù giam), Giàu có một tiền án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lí theo quy định pháp luật.

