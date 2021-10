"Đại gia" chuyên… lừa vặt

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 15:18 PM (GMT+7)

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng nhằm điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vờ đặt cọc để chiếm đoạt

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Thu H. (chủ vườn ươm cây giống ở xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil) về việc có người đàn ông đến vựa cây giống của gia đình đặt mua 2.100 cây sầu riêng giống với số tiền gần 160 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận đặt cọc trước 100 triệu đồng, khách hàng xin số tài khoản để ra ngân hàng chuyển tiền cho chị H. Lát sau, người này quay lại đưa tờ giấy nộp tiền của ngân hàng thể hiện đã nộp 100 triệu đồng vào tài khoản của chủ vườn ươm. Lấy lý do cần tiền gấp để trả cho tài xế, đối tượng hỏi mượn chị H. 6,2 triệu đồng và hứa hôm sau đến lấy sầu riêng sẽ thanh toán đủ. Tin tưởng, chị H. liền chuyển khoản cho anh ta số tiền trên.

Khi người này rời đi, chị H. kiểm tra thì phát hiện giấy nộp tiền trên là giả nên đến Công an huyện Đăk Mil trình báo sự việc. Lập tức Công an huyện Đắk Mil đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã xác định được thủ phạm của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Quang Nhã (SN 1986, trú TPHCM) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã biên giới Đắk Lao, huyện Đắk Mil. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 tờ giấy nộp tiền đã sử dụng (mẫu giấy của ngân hàng), 3 cặp giấy nộp tiền chưa ghi nội dung, 1 con dấu, mực đỏ, 2 ĐTDĐ...

Lê Quang Nhã

Bước đầu Nhã khai nhận: tháng 1-2021, đối tượng từ TP.Hồ Chí Minh lên tỉnh Đắk Nông nhưng do không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhã liền đặt làm con dấu khắc chữ "đã thu tiền" rồi đến các điểm giao dịch của ngân hàng xin các cặp giấy nộp tiền và dùng con dấu đóng vào các liên 2 của giấy nộp tiền. Sau đó, Nhã dùng các giấy nộp tiền đi tìm những người buôn bán cây giống, người có nhu cầu bán đất... để hỏi mua. Sau khi thỏa thuận giá cả mua bán, Nhã đặt cọc số tiền lớn bằng cách viết vào giấy nộp tiền có dòng chữ "đã thu tiền" chuẩn bị từ trước rồi đưa cho các nạn nhân xem để làm tin. Với nhiều lý do khác nhau, Nhã hỏi mượn lại một số tiền rồi... lặn mất tăm.

Ngoài việc vụ lừa đảo chiếm đoạt 6,2 triệu đồng của chị H., Nhã còn thực hiện trót lọt 6 vụ khác của 6 nạn nhân với tổng số tiền gần 32 triệu đồng rồi bỏ trốn (trong đó có 2 vụ ở huyện Đắk Mil, 2 vụ ở huyện Đắk Song, 1 vụ ở TP.Gia Nghĩa và 1 vụ ở huyện Krông Nô). Cụ thể, ngày 13-1, Nhã đến vườn ươm cây giống của gia đình ông Nguyễn Thanh B (phường Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa) đặt mua cây cảnh và lan rừng với giá 60 triệu đồng và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi có số tài khoản, Nhã đến địa điểm gần đó viết thông tin về việc chuyển khoản số tiền mua cây rồi quay lại đưa cho ông B. Kiếm cớ xe bị hỏng cần tiền để đưa cho tài xế sửa để đến chở cây, Nhã mượn và chiếm đoạt của ông B. 8 triệu đồng và biến mất.

Lê Thị Hồng

"Ăn quen bén mùi", ngày 15-9, Nhã đến nhà bà Châu Thị T. (ngụ xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) tự giới thiệu tên Hoàng, Phó giám đốc sở Tài nguyên môi trường tỉnh đang chờ bắt xe vận chuyển cát lậu. Trong lúc nói chuyện, biết được bà T. đang có tranh chấp đất đai, Nhã đưa ra lời khuyên có thể giúp rồi hẹn đến TP.Gia Nghĩa để giải quyết. Cũng với thủ đoạn cũ, Nhã than cần tiền mua gỗ đi biếu nhưng quên mang theo nên hỏi mượn bà T. 8 triệu đồng. Tưởng thật, bà T. đưa hết số tiền đang có (4 triệu đồng) cho Nhã mượn. Chờ hoài không thấy "ân nhân" đến nhà, nghi ngờ, bà T. đã trình báo công an.

Vào ngày 29-8, Nhã đến khu vực rẫy ở thôn Rừng Lạnh (xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song) gặp chủ rẫy là ông Phạm H. (trú huyện Đắk Mil) hỏi mua lô đất với giá 2,1 tỷ đồng và đặt cọc 200 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi có số tài khoản, Nhã viết thông tin về việc chuyển khoản tiền đặt cọc mua đất vào giấy nộp tiền chuẩn bị trước để đưa cho ông H. Cũng với thủ đoạn tương tự, Nhã đã lừa đảo và chiếm đoạt của nạn nhân 3,2 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nữ giám đốc trốn thuế

Vào chiều 9-10, Cơ quan CSĐT Công an Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở của Lê Thị Hồng (SN 1972), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân (thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rlấp, Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Theo đó, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân do Lê Thị Hồng làm giám đốc đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty và một cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng. Ngoài ra, theo xác minh của Cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến 2017, Công ty Nam Nhân còn thực hiện 58 hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hoán đổi ki-ốt, sạp chợ với mục đích chuyển nhượng 108 điểm kinh doanh tại chợ Quảng Tín (huyện Đắk Rlấp) cho 44 hộ dân, tiểu thương kinh doanh với tổng số tiền trên hợp đồng là hơn 22 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai nộp thuế.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

