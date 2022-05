15 người tụ tập chơi ma túy trong căn nhà thuê

Kiểm tra tại một căn nhà cho thuê ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức, lực lượng công an phát hiện 15 người dương tính với chất ma túy.

Rạng sáng 26-5, Công an huyện Bến Lức phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An tổ chức triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà cho thuê thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Các đối tượng khi bị phát hiện khi đang sử dụng trái phép chất ma túy

Tại thời điểm kiểm tra có 8 nam và 7 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1,3898 gam ketamine và 0,1588 gam ma túy tổng hợp ký hiệu MDMA.

Công an huyện đã tạm giữ hình sự bốn người và tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Công An huyện Bến Lức liên tục phát hiện 3 vụ sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn

Trước đó, từ ngày 15-5 đến 26-5, Công an huyện Bến Lức đã phát hiện và xử lý ba vụ liên quan đến tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1,0376 gam methamphetamine, 1,3898 gam ketamine, 0,1588 gam ma túy tổng hợp ký hiệu MDMA và 1 bơm kim tiêm.

Công An huyện Bến Lức đã khởi tố bắt tạm giam 2 bị can, tạm giữ hình sự 4 người để điều tra làm rõ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

