Đà Nẵng: Bắt nam thanh niên chế tạo súng từ công nghệ in 3D

Ngày 19/8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng để làm rõ về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Sơn và tang vật. Ảnh:KA

Theo cơ quan chức năng, sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng ở nước ngoài, Sơn biết được việc sản xuất vũ khí quân dụng có thể làm từ nhựa thông qua máy in 3D. Đối tượng sau đó tìm kiếm các bản thiết kế súng và đặt in 3D.

Có các linh kiện súng từ in 3D, Sơn làm thêm thiết bị khác như nòng súng, kim hỏa, lò xo... rồi lắp rắp hoàn thiện thành một khẩu súng thật để lắp vào súng. Có súng trong tay, Sơn lên mạng xã hội rao báo.

Ngày 12/8, cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng mang 4 khẩu súng gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ bưu điện nên tiến hành tạm giữ.

Theo cơ quan chức năng, loại súng in 3D do Sơn sản xuất này bắn được đạn thật. Đây là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Đây cũng là vụ việc sản xuất súng đầu tiên từ công nghệ in 3D bị công an xử lý hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]