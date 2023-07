"Đại ca" giang hồ vừa ra đã tù đã mua súng, tập hợp đàn em đi buôn ma túy

Cơ quan CSĐT CAQ.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phé vũ khí quân dụng, bắt giữ 3 đối tượng vi phạm.

Thực hiện đấu tranh chuyên án, lúc 22 giờ 15 ngày 25/7, tại sảnh chờ tầng trệt của khách sạn M.T. (đường 2/9, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu), Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ.Hải Châu bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phường (24 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 viên thuốc lắc và 2 gói ma túy tổng hợp dạng ketamine.

Các đối tượng: Phạm Thanh, Nguyễn Phường và Phạm Hà Thanh Thiện (từ trái qua phải).

Mở rộng đấu tranh, khuya cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CAQ.Hải Châu và Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) bắt quả tang Phạm Thanh (27 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) ở phòng trọ trên đường Chế Lan Viên (P.Mỹ An) có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ tang vật gồm 1 mảnh vỡ viên thuốc lắc, 1 cân điện tử và 1 khẩu súng. Số ma túy thu giữ từ của Phường vốn là của Thanh giao cho Phường mang đi bán.

Khám xét chỗ ở của Thanh tại căn nhà ở ngõ 408 Trưng Nữ Vương, Công an thu giữ hơn 300 viên thuốc lắc, 7 gói tinh thể rắn màu trắng và 19 viên đạn. Đây là tụ điểm ma túy nhức nhối trong nhiều tháng qua và lực lượng Công an đã rất vất vả để theo dõi, lên kế hoạch đấu tranh, triệt xóa.

Tiếp tục điều tra, phá án, lúc 0 giờ 15 phút ngày 26/7, tại trước số nhà ở ngõ 408 Trưng Nữ Vương (P.Hòa Thuận Đông), lực lượng Công an bắt quả tang Phạm Hà Thanh Thiện (26 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp loại ketamine. Số ma túy này vừa được Thanh bán cho Thiện.

Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự đối với Thanh, Phường và Thiện để xử lý về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Súng đạn và ma túy trong vụ án.

Thanh là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, sống bằng nghề “bảo kê”, đòi nợ thuê. Cụ thể, Thanh đã 2 lần đi cai nghiện ma túy tập trung. Tháng 12/2022, Thanh lãnh án tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tháng 1/2023 thì về lại địa phương.

Với bản tính côn đồ và quá khứ bất hảo, Thanh không lo làm ăn lương thiện mà tiếp tục trở lại con đường cũ, lấy việc đòi nợ thuê và mua bán trái phép chất ma túy để sinh sống. Dưới Thanh có một số đệ tử “ruột” cũng là dân “anh chị”.

Ra tù một thời gian ngắn, Thanh lấy lại “số má” và gây dựng đường dây ma túy, cung cấp hàng ở khắp các địa bàn quận, huyện ở Đà Nẵng.

Để thị uy và phục vụ những hành vi trái phép luật của mình, Thanh đặt mua 1 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn và luôn thủ sẵn trong người để có thể dằn mặt đối thủ, đe dọa con nợ khi đi đòi nợ và phòng thân trong trường hợp bị phản kháng, bị cơ quan chức năng phát hiện, truy đuổi.

Những hành vi vi phạm côn đồ, hiểm nguy, nghiêm trọng của Thanh và đồng bọn đã bị lực lượng Công an Q.Hải Châu với sự quyết tâm, xuất sắc đã phát hiện, đấu tranh, chặn đứng và triệt phá thành công.

Lượng ma túy thu giữ

Nguồn: [Link nguồn]